Bingung Nyewa Mobil di Momen Libur Sekolah? Nih Solusinya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Menyewa kendaraan terutama mobil di momentum long weekend atau libur sekolah seperti sekarang ini, tentu bukan hal yang mudah. Selain soal biaya yang biasanya naik berkali lipat, ketersediaan unit yang ingin disewa pun makin sedikit. Tak sedikit juga orang yang memanfaatkan penyewaan kendaraan via aplikasi. Salah satu yang bisa jadi pilihan adalah Zoomcar, aplikasi sewa mobil lepas kunci yang dipantau satelit.Aplikasi penyewaan mobil ini bahkan punya prestasi yang cukup baik di momentum mudik lebaran tahun ini. Mereka pun bersiap untuk memenuhi permintaan sewa mobil libur sekolah yang akan berlangsung Juni 2023. Country Head Zoomcar Indonesia, Delly Nugraha mengatakan bahwa saat ini terjadi peningkatan booking order di aplikasi tersebut saat libur lebaran kemarin. Bahkan peningkatannya sampai 5 kali lipat."Lebaran kemarin merupakan momen yang menarik bagi Zoomcar. Transaksi sewa mobil di Zoomcar mengalami peningkatan booking sampai 5 kali lipat. Meski saat lebaran merupakan waktu yang sulit mencari mobil sewaan untuk mudik, namun permintaan sewa di aplikasi Kami bisa dilayani hampir 100 persen karena jumlah mobil yang tersedia sangat mencukupi," papar Delly.Ia menambahkan bahwa armada yang dimilikinya sangat mencukupi kebutuhan transportasi untuk mudik kemarin. Pasalnya, sejak hadir di Indonesia pada Maret 2022, sampai sekarang jumlah armada yang dimiliki mencapai ratusan kendaraan. Mereka bekerja sama dengan mitra pemilik kendaraan (Host). Nah di momen liburan sekolah di bulan Juni - Juli akan menjadi momen menarik seperti Lebaran. Mobilitas dalam dan luar kota juga akan terjadi.Bagi yang memilih liburan di seputaran Jabodetabek atau ingin melakukan perjalanan darat bisa memilih cara mudah sewa kendaraan. Cukup pakai aplikasi Zoomcar kemudian pilih jenis mobil dan durasi penyewaan. Pengguna bisa memilih tarif sewa mobil sesuai kebutuhan dengan harga mulai Rp14 ribu per jam tergantung mobil yang dipilih.Selain tarif sewa mobil yang terjangkau, keuntungan lainnya adalah tidak ada deposit untuk penyewaan mobil, tidak ribet urusan serah terima kunci mobil karena membuka pintu kendaraan bisa dilakukan secara digital lewat aplikasi di ponsel. Semuanya dilakukan tanpa tatap muka dengan pemilik mobil.Mobil tinggal diambil di lokasi yang ditentukan oleh pemilik kendaraan. Jika ingin diantar dan dikembalikan sesuai dengan tempat yang kita inginkan, dikenakan biaya berkisar Rp8.000 sampai Rp16.000 per kilometer untuk pick up dan drop mobil. Diketahui, biaya pick up and drop mobil sewa ini bahkan lebih terjangkau dibanding tarif flat yang dibebankan aplikasi lainnya ke pengguna mereka."Range tarif pick up dan drop mobil lebih jelas karena hitungannya per kilometer sudah termasuk bensin dan biaya toll. Selain tarif pick up and drop, tarif sewa mobil pun lebih terjangkau."Bagi mereka yang berasal dari luar Jabodetabek dan ingin berlibur menikmati ibu kota. Jika memilih moda transportasi udara, laut ataupun bis dan kereta api, bisa sewa mobil di aplikasi lalu menggunakan fitur layanan jemput dan antar mobil di stasiun kereta api, terminal bis, atau bandara.Delly juga menegaskan bahwa mobil yang disewa pun bisa dipilih. Mulai dari Mitsubishi Xpander, Honda HRV, Innova sampai Alphard. Jadi, liburan bisa sedikit bergaya dengan mobil impian tanpa harus memilikinya. Apalagi jika ingin menghindari ganjil genap di jalanan Jakarta, bisa memilih armada berbasis listrik. Beberapa kendaraan listrik yang bisa dipilih di antaranya Wuling Air EV atau Hyundai Ioniq.”Jadi berasa menggunakan mobil pribadi. Begitu mendarat di bandara, mobil yang disewa sudah terparkir di area yang nyaman dan bisa langsung digunakan,” ujar Delly.Mobil bisa dipakai lepas kunci atau tanpa supir, pemesanan dan komunikasi dengan Host (mitra pemilik mobil) dilakukan di aplikasi sehingga tanpa tatap muka. Mobil bisa diambil di tempat yang telah ditentukan sehingga bisa dekat dengan lokasi rumah. Usai dipakai, mobil bisa diparkir di tempat yang sama untuk dijemput kembali oleh Host.Sayangnya, apps ini baru bisa digunakan di wilayah Jabodetabek. Tapi jarak tempuhnya tidak sebatas di wilayah itu saja. Artinya, pengguna di Jabodetabek bisa membawa mobil sewa mereka ke kota atau provinsi lain untuk liburan ke mana saja, tanpa batas waktu sewa. Tentu keamanan adalah hal jadi fokus mereka, lantaran ada teknologi pemantau satelit di armada mereka. Dari sisi Host maupun penyewa nyaman dan tidak merasa khawatir.