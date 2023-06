10 Hari Bertualang di Bumi Borneo, Forceum M/T-08 Plus Sajikan Kompetisi Seru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia adalah surganya surga bagi dunia petualangan. Hal ini mendasari diadakakannya Borneo Tribute dengan titel Rally Internasional Camel Trophy Indonesia Borneo Tribute yang diselenggarakan oleh Land Rover Club Indonesia (RICTI) yang memiliki moto 'Cinta Sesama, Cinta Lingkungan dan Cinta Alam Indonesia - Bersama Jelajahi Alam Indonesia'.Berbekal kesamaan akan kecintaan pada Tanah Air, PT. Elangperdana Tyre Industry memandang kegiatan ini layak didukung. Managing Director PT. Elangperdana Tyre Industry, Dicky Mursalie mengatakan, bahwa mereka sangat mendukung event motorsport yang berhubungan dengan eksplorasi keindahan alam Indonesia. "Makanya Kami sangat senang dan excited mendukung acara Borneo Tribute ini."One Make Tyre: Forceum M/T-08 Plus ukuran 265/75 R16Peserta RICTI diikuti oleh 30 mobil yang berasal dari Aceh, Pekanbaru, Jambi Palembang, Padang, Jawa Barat dan Kalimantan. Tak hanya itu, ada juga beberapa peserta dari negara lain seperti Jepang, Australia, Malaysia dan Amerika. Format kegiatannya masih sama seperti Sumatra Tribute tahun lalu, yaitu menggunakan Land Rover segala tipe dengan kelengkapan “full out door gear set” dan Camel Trophy Spec 100%.Untuk ban, wajib memakai ban Forceum M/T-08 Plus dengan ukuran 265/75R16, sebagai ban satu-satunya yang wajib dipakai oleh seluruh mobil peserta Borneo Tribute. Hal ini didasari oleh format Rally Internasional Camel Trophy Indonesia Borneo Tribute yang mengusung kebijakan One Make Tyre.Ban tipe offroad ini memiliki ciri khas tulisan outline berwarna putih pada text Forceum dan M/T-08 Plus di bagian dindingnya (sidewall). Ban yang ditujukan untuk keperluan off-road dengan daya cengkeraman yang kuat baik di trek aspal maupun trek off- road.Dengan blok besar menonjol dan alur yang dalam untuk mendapat traksi kuat, desain tapak yang terbuka dipadukan dengan lekukan pada bagian bahu (shoulder) untuk membuang lumpur. Juga membuang bahaya jalan untuk mendapatkan self-cleaning yang efektif, serta alur sektoral yang terputus-putus untuk menghambat aliran lumpur sehingga mendapatkan traksi yang lebih kuat.Scout dan team leader dari Borneo Tribute, Andiman mengatakan bahwa ban ini ketika digunakan di jalan aspal, seperti saat ini digunakan dari Bogor hingga Surabaya, daya cengkeramannya masih baik. Bagian roda juga terlihat lebih berisi karena menggunakan ukuran 265/75 R16, telapaknya lebih lebar dan profilnya lebih tinggi."Untuk kekuatan ban dengan ciri blok besar ini sudah teruji di trek Borneo Tribute yang merupakan trek legendaris napak tilas Camel Trophy. Ban ini juga mempunyai desain tapak yang dalam, memungkinkan cengkeraman yang kuat pada permukaan tanah dan mempertahankan cengkeraman pada permukaan yang longgar," sambut Andiman.Semua peserta Borneo Tribute, pun terlihat sangat puas menggunakan tipe ban ini. Salah satunya Samie Zacky mengungkapkan kepuasanya. Menurut mereka sejauh ini nyaman saja, beban berat, perjalanan panjang, di tanah, di lumpur, di pasir, tetap oke dan tak ada masalah,” ungkap peserta Borneo Tribute asal Dubai itu.Berdasarkan spesifikasi yang ada, ban in imemang terlihat sangat kokoh berkat 10 Ply Rating dengan Load Index 123/120 dan Speed Index Q serta desain telapak M/T yang dirancang untuk mendukung mobilitas kegiatan off road Borneo Tribute.