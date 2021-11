Suzuki Ertiga Sport Bisa Diubah Jadi Versi FF, Ini Biayanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Suzuki Indonesia secara resmi memperkenalkan Suzuki Ertiga Sport FF dan hanya tersedia 125 unit saja. Meski demikian, pemilik Ertiga Sport bisa tenang karena mobil mereka bisa diubah menjadi versi FF.Versi FF ini memiliki 13 sektor ubahan jika dibandingkan versi reguler. Head of 4W Product Development PT Suzuki Indomobil Sales, Yulius Purwanto, menyebutkan pemilik Ertiga Sport reguler bisa diubah menjadi model FF."Tambahan fitur itu bisa Rp15 jutaan. Tapi kalau mau tambah dengan cat atap bisa sekitar Rp 17 jutaan," ujar Yulius di GIIAS 2021.All-New Ertiga Suzuki Sport FF menawarkan sebanyak 13 perubahan, yaitu 11 perubahan dari segi eksterior dan 2 perubahan dari segi interior. Dari segi penampilan luar, terdapat tampilan bold two tone color, front grille color, front diffuser black color with red accent color, dan front under spoiler list black color.Ada juga outside mirror black color with red accent decal, side body black decal, side under black color with red accent color, dan rear upper spoiler black color. Begitu Pula moulding back door garnish red color, rear diffuser black color with red accent color, serta black decal on rear bumper.