Honda Civic Generasi Ke-11 Sudah Masuk Asia Tenggara, Indonesia?

Generasi ke-11 Honda Civic sudah mulai memasuki Asia Tenggara dan siap untuk mengaspal. Sedan ini hadir untuk pertama kalinya di ASEAN melalui aspal-aspal Thailand.Sebagai generasi ke-11 alias generasi yang paling terbaru, rival Toyota Corolla Altis ini hadir dengan teknologi Honda Sensing di semua varian. Teknologi ini merupakan paket fitur keamanan yang dihadirkan oleh pabrikan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.Dari segi eksterior, ada pembaruan yang jelas di bagian Front Grille, Front Bumper, pelek, dan bentuk lampu. Kemudian untuk sensasi mengemudi yang ditawarkan, sopir akan dimanjakan 3 mode berkendara yakni ECON Mode, Normal Mode dan Sport Mode. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi Smart Key System with Smart Key Card yang hadir untuk pertama kalinya di kelas nya.Di balik kap mesin, semua varian yang ditawarkan hanya akan ada pilihan mesin 1.500 cc VTEC Turbo dengan transmisi CVT. Tenaga 178 daya kuda dengan torsi 240 Nm siap disalurkan ke roda.Chief Officer for Regional Operations (Asia & Oceania) of Honda Motor Co., Ltd., and President and CEO of Asian Honda Motor Co., Ltd., Masayuki Igarashi, menyebutkan Civic menjadi model mobil terpanjang yang dimiliki oleh pabrikan. Mobil ini sudah bertahan hampir selama 50 tahun terus berkembang sekarang ini.