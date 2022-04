Wuling Pamer Bocoran Mobil Listrik Mungilnya

Menantang Para Desainer dan Digimod

Wuling Motors tahun lalu sudah memperkenalkan platform Global Small Electric Vehicles (GSEV) untuk digunakan kendaraan listriknya. Kini, mereka tidak segan-segan mengumbar bocoran mengenai mobil listriknya kelak.Merek asal Tiongkok tersebut memperkenalkan sketsa mobil listrik mereka yang akan hadir di Indonesia. Menurut Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani, menjelaskan sketsa ini menjadi langkah lanjutan dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia."Kami berterimakasih atas sambutan hangat terhadap platform GSEV sejak diperkenalkan bulan November tahun lalu. Selaras dengan semangat Experience the Next Innovation, kami pada hari ini memperlihatkan sketsa The Next Generation GSEV yang akan dipasarkan tahun ini di Tanah Air," ungkap Dian di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022.Dia bahkan menjelaskan untuk desainnya akan mengusung konsep unik dan fashionable, body compact, dan nyaman untuk dikendarai. Sayangnya, Dian tidak menjelaskan teknologi apa saja yang akan disematkan di mobil listrik mungil tersebut.Di IIMS 2022, rival DFSK dan Chery ini kemudian menantang para desainer otomotif dan digital modifikator (digimod) untuk mendesain GSEV. Kompetisi Your Own GSEV ini mengajak masyarakat, khususnya desainer otomotif dan digimod, untuk turut berkreasi serta mengimprovisasi sketsa GSEV.