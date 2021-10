Wuling Mulai Edukasi Konsep Mobil Listrik di Flagship Center

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Mobil listrik kini masuk dalam program orientasi pemerintah untuk industri otomotif di Indonesia dalam elektrifikasi otomotif. Meski secara detail regulasi masih banyak yang belum diatur, namun beberapa brand otomotif sudah mulai melakukan edukasi bahkan menjual mobil listrik.Seperti yang dilakukan Wuling Motors di Indonesia. Mereka memboyong mobil listrik mereka ke pameran khusus kendaraan listrik 2019 lalu, namun hingga kini mereka belum menjual mobil listrik di pasar otomotif nasional. Namun komitmen mereka cukup besar, lantaran edukasi yang terus dilakukan seperti dihadirkannya teknologi sekaligus memboyong mobilnya.Ini mereka lakukan bersamaan dengan dibukanya flagship dealer di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terdapat sarana edukasi global small electric vehicle (GSEV). Termasuk dua unit MiniEV yang telah mereka jual resmi di Tiongkok.Baca Juga:Mengusung tema ‘The New Starting Point, The New Growth & The New Future’, Flagship Wuling Center dibuka langsung Presiden Direktur Wuling Motors, Shi Guoyong. Menurutnya, kendaraan listrik ini memang untuk penggunaan sehari-hari dengan baterai yang dapat diisi. Kendaraan listrik berdimensi kompak itu didukung ragam fitur berkendara pintar serta fitur keselamatan.“Kehadiran kendaraan listrik ini merupakan bentuk kesiapan kami untuk memasuki era elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Kedepannya, kami berkomitmen untuk terus berinovasi di industri otomotif Tanah Air agar dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Termasuk rencana memasarkan EV platform GSEV dalam waktu dekat,” tambah Shi Guoyong.Dealer ini memiliki dua lantai ruang pamer. Unit yang dipajang di lantai dasar, terdapat Almaz yang mengisi segmen medium SUV. Produk yang menggunakan mesin turbocharged 1.500cc dengan pilihan transmisi CVT dan manual (khusus varian Smart Enjoy) ini, turut dibekali Wuling Indonesian Command (WIND).Mobil yang membenamkan teknologi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) dan WIND, juga dipamerkan. WISE memadukan teknologi Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driving Assistant System (ADAS) yang dilengkapi 12 rangkaian fitur andalan.Kemudian, New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ juga hadir dengan tampilan eksterior terbarunya serta kabin yang luas. Kemudian MPV, Cortez CT tak ketinggalan jadi mobil yang mereka andalkan untuk segmen mobil keluarga.