Perdana, Honda Ekspor All New BR-V Sampai di Kepulauan Karibia

Sebuah kebanggaan tersendiri bagi PT Honda Prospect Motor (HPM), dan Indonesia umumnya, ketika secara resmi dilakukan pelepasan ekspor perdana All New Honda BR-V ke sekitar 30 negara tujuan, Rabu (16/3/2022). Uniknya ekspor mobil keluarga buatan Indonesia ini sampai ke Kepulauan Karibia.Sebagai tahap awal, Jenama asal Jepang ini melepas 69 unit All New BR-V untuk tujuan negara Kepulauan Karibia yaitu Barbados, St. Lucia, serta Trinidad dan Tobago. Pelepasan dilakukan melalui dermaga BUMN PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.President Director PT HPM, Takehiro Watanabe, mengatakan sejak 1992 mulai mengekspor komponen dan meningkatkan ekspor ke-10 negara melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta."Pada 2009-2012 kami mulai melakukan ekspor produk ke sejumlah negara di Asia dan Afrika. Kemudian lanjut ekspor ke Filipina dan Vietnam. Kali ini, kami ekspor All New Honda BR-V ke sekitar 30 negara, yang secara eksklusif hanya di produksi di Indonesia, dari pabrik kami di Karawang, Jawa Barat," jelas Watanabe.Menurut laporan Autogear.id, perusahaan juga sangat menghargai dukungan Pemerintah. Selain itu, mereka pun berharap ekspor ini tak hanya mewujudkan visi misi perusahaan tapi juga berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.