All New Honda HR-V, Konsumen Pilih Mesin Turbo Dibandingkan Hybrid

Jakarta: Honda secara resmi memperkenalkan All New Honda HR-V untuk konsumen di Indonesia. Uniknya, Indonesia menghadirkan pilihan mesin turbocharged dibandingkan mesin hybrid.



All New HR-V Hybrid ini sudah pertama kali melalui pasar Thailand dan diperuntukan pasar Asia dan Oceania. Mobil dengan varian e:HEV ini dibekali mesin DOHC i-VTEC 4-silinder 16 katup dengan dukungan tenaga 131 daya kuda dan torsi hingga 252 Nm. Catatan resmi pabrikan menunjukan konsumsi bahan bakar hybrid mencapai 25,6 kilometer per liter.



Nah, Indonesia mendapatkan jatah penampilan perdana All New HR-V bermesin turbo 1.500 cc dengan menawarkan performa 177 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm pada 1.700-4.500 rpm. Untuk semakin menambah sensasi berkendara, terdapat 3 pilihan berkendara yaitu Sport, Normal dan Econ.



Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menyebutkan pemilihan performa ini sudah berdasarkan studi terhadap konsumen Indonesia. Hasil studi kemudian menunjukan, masyarakat Indonesia masih inginkan mesin dengan internal combustion engine (ICE).



"Untuk launching hari ini kami belum menyediakan varian hybrid, namun dari studi yang kami lakukan untuk model HR-V dengan harga yang diinginkan konsumen itu mobil yang masih diinginkan itu Internal Combustion Engine (ICE)," ujar Billy Rabu (23/3/2022) melalui jumpa pers virtual.

Halaman Selanjutnya

Billy juga menegaskan studi…