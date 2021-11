Ada Avanza, Xenia, & Xpander Baru. Honda Mobilio Apa Kabar?

Pasar LMPV dalam sebulan ini cukup riuh dengan kehadiran All New Toyota Avanza, All New Daihatsu Xenia, dan New Mitsubishi Xpander. Jangan lupakan juga di ceruk ini juga masih ada pemain lainnya, dan salah satunya adalah Mobilio.Mobil keluarga berlogo H ini terakhir mendapatkan facelift pada Februari 2019. Hingga saat ini belum ada lagi penyegaran yang diberikan, meskipun Honda BR-V yang dulu menggunakan platform yang sama dengan Mobilio kini sudah memasuki generasi baru.Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan hingga sekarang ini Mobilio masih diproduksi dan dipasarkan. Melihat di situs resminya, Mobilio dipasarkan mulai dari Rp197,6 juta hingga Rp250 juta (on the road DKI Jakarta).“Mobilio masih produksi, segmennya bagus. Kalau kita lihat market Low SUV naik terus, jadi kita memang develop Low SUV, bukan berarti Mobilio disuntik mati,” tegas Billy di GIIAS 2021.Sayangnya Billy tidak membeberkan rencana pengembangan LMPV yang sempat menjadi tulang punggung penjualan mereka. Tentu ini cukup penting bagi Honda apabila ingin tetap bermain di segmen LMPV, dikarenakan para kompetitornya sudah melakukan pengembangan.