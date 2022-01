Adaptasi Mengemudi dengan Honda Sensing Di All New BR-V

Halaman Selanjutnya



All New Honda BR-V akhirnya mendapatkan pembaruan dan penambahan teknologi baru yakni Honda Sensing. Sebagai sebuah teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS), teknologi ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan efisiensi berkendara.Fitur keselamatan yang terdapat di dalam paket Honda Sensing terdiri dari Lead Car Departure Notification System (LCDN), Collision Mitigation Brake System (CMBS), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Auto-High Beam.Serangkaian fitur ini tentu berpengaruh terhadap sensasi berkendara yang ditawarkan kepada pengemudi. Tentu saja pengemudi di balik setir harus tanggap dengan sejumlah tanda-tanda yang menunjukan bahwa fitur ini bekerja, dan menyesuaikan gaya mengemudi.Tester driver Medcom.id mendapatkan kesempatan untuk menjajal kemampuan Honda Sensing di All New BR-V melalui Trans Jawa. All New BR-V Prestige with Honda Sensing yang dikemudikan ini berisikan 3 orang penumpang dengan sejumlah tas ransel di bagasi.Setidaknya ada 4 fitur yang sempat dirasakan oleh driver, yakni Collision Mitigation Brake System, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation, dan Adaptive Cruise Control.