Halogen jadi Bi-LED Laser, Riset Panjang di Industri Lampu Kendaraan?

Dalam industri komponen aftermarket otomotif seperti lampu, saat ini beragam inovasi dilakukan produsen untuk membuat pencahayaan kendaraan lebih berperan terhadap keselamatan berkendara. Salah satunya teknologi lampu mobil yang awalnya bermula dari lampu pijar hingga kini sudah memiliki teknologi Bi-LED Laser.Salah satu produsen lampu kendaraan yang jadi acuan melakukan modifikasi lampu adalah Autovision. Mereka bahkan sudah melakukan riset sebelum 2006 silam hingga akhirnya muncul ke industri aftermarket dengan nama Autovision dan produk sendiri tentunya. Sejak saat itu mereka menjadi produsen lampu jenis HID (High Intensity Discharge) di Indonesia tahun 2007."Sementara tahun 2009, Kami mengajak pemilik kendaraan untuk upgrade lampu halogen ke jenis HID untuk mendukung penerangan yang lebih stylish dan fungsional. Inovasi berikutnya di 2011, produk HID menjadi pilihan utama para modifikator di Tanah Air serta memulai debut lampu berteknologi Projector – BiXenon," papar Direktur CV Sampurna Part Niaga, Lily Hernawan di momentu Grand Launching New Logo Autovision di Bandung pada Minggu (23/7/2023).Lily melanjutkan bahwa mereka juga sempat jadi penyedia lampu LED (Light Emitting Diode) oleh APM Suzuki untuk unit kendaraannya. Hingga akhirnya setahun berikutnya, mereka menyediakan bohlam berteknologi LED untuk lampu utama mobil. Pada 2017 jadi tahun penting untuk mengawali langkah besar untuk dalam riset dan pemasaran produk lampu kendaraan yang lebih luas.Lampu untuk Mobil (Roda Empat)Produk utama mereka untuk mobil saat ini yakni LED Headlight, Bi-LED Projector, dan Mini Bi-LED Laser. Untuk line-up LED Headlight, produk terlarisnya yakni LED Carbon, LED Highway dan LED Xandway.“Untuk LED Carbon P3 Apex memiliki daya 68W (watt) dengan daya terang 7.000 Lumens atau daya terangnya setara 8x lampu Halogen serta usia pakai hingga 30 ribu jam. Sedangkan LED Highway memiliki tipe lampu yang memiliki soket pilihan terlengkap. LED Xandway dikemas harga terjangkau berteknologi Advanced CSP LED Chip dengan bahan pelepas panas alumunium Aviation, tembaga dan high speed fan.”Sedangkan varian Bi-LED Projector merupakan terobosan teknologi modern di mana sistem pencahayaan LED tertanam di dalam projector. Dilengkapi reflektor kecil modern yang dapat memantulkan cahaya lebih baik ke lensa sehingga hasil cahaya lebih fokus ke depan. Best seller produk Bi-LED Projector yakni seri Tesla dan seri Dakar. Sedangkan pilihan favorit Mini Bi-LED Laser yaitu varian Borneo dan Celebes.Lampu untuk Motor (Roda Dua) Bukan hanya untuk mobil, produk utama LED Headlight motor juga jadi fokus mereka. Di kategori ini ada LED Nitro yang dipersenjatai teknologi Chip LED Hi Power yang mencapai daya up to 10 watt dengan ketebalan cahaya 1.000 Lumen. LED Nitro dapat digunakan di semua tipe kelistrikan (AC/DC) kendaraan roda dua tanpa harus mengubah apapun. Sehingga pemasangan menjadi lebih mudah (plug & play) untuk semua kendaraan jenis roda dua.Logo Baru Filosofi BaruGrand Launching New Logo Autovision jadi bagian penting mereka di momen 17 tahun mereka. Lantaran brand yang berawal dari Bandung ini siap menghadirkan lagi produk anyar dengan teknologi yang lebih baru. “Logo baru Kami ini dikemas dengan tampilan yang lebih modern dan berkelas. Namun, tetap mempertahankan ciri khas dari logo yang lama. Dibalut dengan warna merah sebagai warna identitas dari Autovision sejak awal diperkenalkan kepada publik.”Brand shape Autovision terbentuk dari dua elemen berbeda. Yaitu elemen ikon race flag dan huruf ‘A’ yang dipadu menjadi satu kesatuan logogram. Pada logo terbaru ini, terdapat 3 komponen core value mereka. Unsur Reliable yang konsisten memberikan kualitas dan performance terbaik sehingga mendapat kepercayaan pelanggan. Lalu Affordable bermakna kualitas tinggi harga ramah di kantong. Terakhir unsur Assurance penanda aman dan aftersales yang terpercaya.