Chery 'Come From Future' di GIIAS 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

PT Chery Sales Indonesia hadir dan berpartisipasi pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Merek otomotif asal China ini mengusung tema Come From Future dengan menghadirkan deretan lini produk SUV Premium.Ajang GIIAS 2023 menjadi momentum spesial karena untuk pertama kalinya Omoda 5 EV hadir dan diperkenalkan kepada publik Tanah Air. OMODA 5 EV akan tampil bersama tiga produk unggulan lainnya, yakni TIGGO 8 Pro, TIGGO 7 Pro, dan OMODA 5, selama sebelas hari di booth yang berada di Hall 9A ICE BSD City, Tangerang.Tema Come From Future merupakan sebuah pandangan visioner dalam industri otomotif yang menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan teknologi mutakhir yang mengantisipasi dan membentuk masa depan mobilitas. Melalui tema ini, mereka ingin menunjukkan integrasi fitur canggih, desain fashionable, dan teknologi berkelanjutan, sehingga mampu menjadi tolok ukur baru dan terdepan."Kami dengan penuh semangat menyambut GIIAS 2023 dengan tema Come From Future yang menunjukkan wawasan masa depan dari Chery. Melalui partisipasi ini, kami juga ingin memperkenalkan OMODA 5 EV sebagai salah satu model yang mewujudkan kekuatan visioner perusahaan, selain TIGGO 8 Pro, TIGGO 7 Pro, dan OMODA 5 yang saat ini sudah dapat dinikmati oleh konsumen Indonesia," ujar Presiden PT Chery Sales Indonesia & Vice President Chery International, Shawn Xu, Kamis (10-8-2023) di GIIAS 2023.Shawn Xu melanjutkan bahwa seluruh produk ini merupakan gabungan teknologi mutakhir dengan keunggulan kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen otomotif Indonesia yang modern.Mereka mempersembahkan karakteristik premium melalui kombinasi performa unggul yang dihasilkan dari mesin berkualitas tinggi, keamanan yang dijamin melalui fitur-fitur teknologi intuitif, kenyamanan yang dirasakan dari material berkualitas tinggi, dan gaya yang tercermin dalam desain yang fashionable. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan fungsional dan gaya hidup melalui produk-produk premium andalannya.Visi berorientasi masa depan inilah yang menjadi dasar keoptimisan untuk memimpin pasar SUV premium ke depannya. Tak hanya melalui produk, tetapi juga layanan yang melihat jauh ke depan, seperti garansi mesin 1.000.000 km atau 10 tahun yang berusaha untuk menjamin ketenangan penggunaan produk dalam jangka panjang.Selama berlangsungnya GIIAS 2023, booth Chery juga akan dimeriahkan dengan kehadiran spesial dari Natasha Wilona, Salma Salsabil “Indonesian Idol, dan Bottlesmoker. Selain itu, para pengunjung juga dapat melakukan test drive lebih OMODA 5, TIGGO 8 Pro, dan TIGGO 7 Pro.