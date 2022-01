Perdana Di Dunia, Mobil Ini Mengaspal Di Indonesia

Halaman Selanjutnya



All New Honda BR-V secara resmi mulai dikirimkan kepada konsumen di Indonesia pada Sabtu (8/1/2022), dan ini merupakan pengiriman perdana di dunia. Setelah merampungkan pengiriman perdana di Indonesia, jenama asal Jepang ini siap untuk memasarkan mobil keluarga ini ke berbagai negara lainnya.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan per Januari saat ini sudah 3.200 unit pemesanan All New BR-V di Indonesia. Secara seremonial, sebanyak 55 unit mobil tersebut dikirimkan kepada konsumen di wilayah Jakarta hari ini dan disusul ke daerah lain-lainnya.“Mulai hari ini, kami juga mengirimkan All New BR-V ke seluruh wilayah Indonesia. Kami juga akan memaksimalkan kapasitas produksi di pabrik kami agar dapat memenuhi pesanan dalam waktu sesegera mungkin,” ungkap Billy di Senayan Park Jakarta.Billy menyebutkan bahwa rival Suzuki XL7 dan Toyota Rush ini hanya diproduksi di Indonesia saja. Sehingga mobil-mobil yang diproduksi diharapkan bisa memenuhi pasar dalam dan luar negeriPihak pabrikan menargetkan bisa menjual 50 ribu unit dalam setahunnya. Jumlah ini dialokasikan untuk pasar dalam negeri sebanyak 40 ribu unit per tahun, dan pasar ekspor sebanyak 50 ribu unit per tahun.