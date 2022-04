Toyota Hiace & Dyna Adopsi Mesin Diesel Standar Euro 4

New Hiace Tampil dengan desain Baru dan Fitur Ditambah

Kendaraan komersial yang dimiliki oleh Toyota kini akhirnya secara resmi mengadopsi standar emisi gas buang Euro 4 di Indonesia. Hal ini dilakukan jelang penerapan emisi gas buag Euro 4 di Indonesia untuk kendaraan bermesin diesel.President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda, menyebutkan melakukan pembaruan Hiace dan Dyna untuk memenuhi kebutuhan di sektor komersial serta mendorong roda perekonomian nasional. Selain itu, kehadiran keduanya juga menyambut era baru aplikasi standar emisi EURO 4 untuk mesin diesel yang mulai berlaku pada April 2022 serta pelaksanaan aturan Over Dimension & Over Loading (ODOL).“New Hiace diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan industri wisata, travel, kesehatan dan industri lainnya dengan meningkatkan kinerja engine yang lebih bertenaga dan efisien, serta peningkatan pada beberapa fitur untuk memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik kepada pelanggan. Sementara New Dyna diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan logistik dengan mesin yang berperforma tinggi dan desain yang lebih gagah. Baik New Hiace dan New Dyna kini juga telah lolos uji emisi Euro 4 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Susumu Matsuda melalui keterangan resminya.Penyegaran tampilan Hiace ditunjukan melalui New Electric-Retractable Outer Mirror, New LED Foglamp, serta pilihan warna Silver Metallic dan White. Untuk memudahkan parkir, didukung dengan New Parking Sensor.Terdapat juga tambahan fitur USB Charging sebanyak 4 ports untuk memastikan seluruh penumpang memperoleh akses charging baterai smartphone. Hiace Commuter juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti 3-Points Seat Belt di seluruh bangku, Dual SRS Airbags, dan rem ABS+BA dengan piringan cakram di roda depan sebagai safety features.