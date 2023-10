New BMW X5 Dirakit di Sunter, Harganya Hampir Rp2 Miliar

Ekawan Raharja • 16 Oktober 2023 10:33



Jakarta: BMW X5 terbaru secara resmi diperkenalkan menjelang akhir tahun 2023. Mobil ini secara resmi sudah dirakit di Sunter, Jakarta Utara, dan banderolnya mencapai Rp2 Miliar. President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, menjelaskan New X5 hadir dengan desain yang lebih berkarakter dan dilengkapi dengan ragam penyempurnaan pada fitur serta teknologi terdepan. Seri X5 xDrive40i M Sport terbaru yang diperkenalkan ini hadir dengan teknologi mild hybrid 48V, sudah dilengkapi dengan sistem mengemudi terbaru dan parkir otomatis serta iDrive digital modern dengan Curved Display menggunakan Operating System 8. “Pembaruan ini akan memberikan segala yang dibutuhkan New X5 untuk pertahankan kepemimpinan pasar global di segmennya dan terus penuhi kebutuhan pelanggan. Di Indonesia sendiri, X5 merupakan model yang memimpin pasar dan menguasai mayoritas penjualan di kelasnya dengan 69 persen di tahun ini dan dibandingkan dengan pesaing utamanya telah terjual lebih dari dua kali lipat (data Gaikindo YTD September 2023)," ujar Ramesh Divyanathan melalui keterangan resminya. Pembaruan Eksterior dengan M Sport Pembaruan eksterior New X5 dapat dilihat dari desain grille Kidney yang memiliki fitur 'Iconic Glow' bisa memancarkan iluminasi cahaya bagian kisi-kisinya, lampu daytime berbentuk panah LED yang sudah memiliki kontrol adaptif dan lampu jauhnya, ventilasi udara baru di panel samping depan, area belakang terdapat elemen pencahayaan dengan fibre-optic light guide, dan dipertegas pelek berukuran 21 inch M V-spoke 915 M Bicolour. Banyak Pembaruan Interior Dari segi interior, pengemudi dan penumpang akan disapa dengan nuansa khas M, mulai dari M Leather steering wheel, Sport seats yang dilengkapi dengan seat heating function untuk pengemudi dan penumpang depan, dan penyematan Curved Display yang memanjang secara diagonal dengan ukuran 12.3-inci information display dan 14.9-inci control display. Fitur Keamanan Lengkap dengan Otomatisasi Kenyamanan dan keamanan di New X5 baru semakin ditingkatkan dengan pilihan sistem mengemudi dan parkir otomatis yang diperluas secara signifikan. Fitur-fitur baru mencakup Steering and Lane Control Assistant dengan bantuan navigasi, Automatic Speed Limit Assist, Lane Keeping Assistant with active side collision protection, Front crossing traffic warning, Evasion Assistant, Crossroads Warning with city braking function, Wrong-way Warning. Parking Assistant Plus juga hadir mencakup Reversing Assist Camera dan Reversing Assistant. Pada mobil dengan Parking Assistant yang ditentukan, Reversing Assistant kini dapat mengambil alih tugas mengemudikan mobil untuk jarak hingga 200 meter. Fitur tambahan kini juga tersedia Surround View system with Top View, Panorama View dan 3D View. Performa Mesin 3.000 CC Inline 6 Silinder Seri X5 xDrive40i M Sport kini mengadopsi mesin 2.998 cc dengan tenaga 381 daya kuda dan torsi 520 Nm. Harga X5 xDrive40i M Sport Konsumen sudah bisa memesannya di dealer dengan harga Rp1.797.000.000 (off the-road), dan warga ibukota bisa membelinya dengan harga Rp1.945.000.000 (on the road DKI Jakarta).

Banyak Pembaruan Interior Dari segi interior, pengemudi dan penumpang akan disapa dengan nuansa khas M, mulai dari M Leather steering wheel, Sport seats yang dilengkapi dengan seat heating function untuk pengemudi dan penumpang depan, dan penyematan Curved Display yang memanjang secara diagonal dengan ukuran 12.3-inci information display dan 14.9-inci control display. Fitur Keamanan Lengkap dengan Otomatisasi Kenyamanan dan keamanan di New X5 baru semakin ditingkatkan dengan pilihan sistem mengemudi dan parkir otomatis yang diperluas secara signifikan. Fitur-fitur baru mencakup Steering and Lane Control Assistant dengan bantuan navigasi, Automatic Speed Limit Assist, Lane Keeping Assistant with active side collision protection, Front crossing traffic warning, Evasion Assistant, Crossroads Warning with city braking function, Wrong-way Warning.

