Pabrikan Mobil Jepang Ramai-Ramai Rilis Produk Baru di 2023

Ekawan Raharja • 27 Desember 2023 11:33



Jakarta: Indonesia masih menjadi pasar otomotif yang menjanjikan. Bisa dilihat dari begitu banyak agen pemegang merek yang merilis produk baru mereka di tanah air, sepanjang tahun 2023. Sebut saja pemain asal Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Mazda dan Nissan terus menggulirkan mobil anyar mereka. Awal tahun, Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan world premiere All New Agya. Mobil murah yang diklaim ramah lingkungan dengan tampilan yang kelihatan lebih modern dan sporty. Untuk harganya, Agya tipe 1.2 G CVT dibanderol mulai dari Rp190 Jutaan. Tipe 1.2 E M/T dibanderol mulai dari Rp160 Jutaan, dan tipe 1.2 G M/T dibanderol mulai dari Rp170 Jutaan. Selain Agya, Toyota juga meluncurkan Corolla Cross GR Sport, versi crossover yang resmi diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta (16/2/2023). Jenis yang diluncurkan adalah Corolla Cross Hybrid GR Sport yang menjadikannya mobil GR dengan teknologi hybrid pertama di Indonesia. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp602,1 Juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Begitupula All New Yaris Cross Hybrid yang ikut mereka perkenalkan, dimana model ini menjadi mobil hybrid kedua yang diproduksi pabrik Toyota di Indonesia. Mobil SUV ini diluncurkan secara resmi, Senin (15/5/2023). Serta peluncuran All New Alphard, usai diperkenalkan di Jepang, akhirnya dipasarkan di Indonesia. Dirilis di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Merupakan MPV 6 Seater tersedia dengan harga Rp1,36 - 1,66 Miliar di Indonesia. Tersedia dalam 2 warna, 3 varian, 1 pilihan mesin, dan 1 opsi transmisi CVT. Seakan tak mau ketinggalan, Honda Prospect Motor (HPM) juga turut menghadirkan sejumlah produk baru di tahun 2023. Mulai dari All New Civic Type R, lalu Honda Brio facelift, hingga kendaraan elektrifikasi Accord Hybrid. Untuk mobil sport All New Civic Type R dihadirkan di Indonesia pada bulan Maret 2023, dengan desain agresif dan mesin diklaim lebih bertenaga. Sebagai model 5-Seater Hatchback, tersedia dengan harga Rp1,4 Miliar di Indonesia. Di Indonesia tersedia dalam 5 warna, 1 varian, 1 pilihan mesin, dan 1 opsi transmisi: Manual. Mengenai Honda Accord Hybrid atau Honda Accord e:HEV, resmi diluncurkan di Indonesia baru-baru ini (7/12/2023). Bicara harga, produk tersebut dibanderol Rp959,9 Juta OTR Jakarta. Artinya, harganya lebih tinggi dari dari kompetitor utama, Toyota Camry Hybrid. Mitsubishi juga menghadirkan produk menarik, Xforce, yang dirilis di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), Kamis (10/8/2023). CEO dari Mitsubishi Motor Corp (MMC) Takao Kato menjelaskan, Indonesia jadi negara pertama lokasi peluncuran secara global. Baru dua bulan rilis, varian ini telah mengantongi lebih dari 4.000 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Bakal diekspor mulai Februari 2024, dengan target 3.500 unit per bulan. Harga Xforce di Indonesia mulai dari Rp382,5 Juta untuk varian dasar Exceed CVT, dan Rp419,1 Juta untuk varian tertinggi. Di samping Toyota, Honda dan Mitsubishi, juga ada produk baru Daihatsu All New Ayla dan Terios Facelift. Lalu Suzuki XL7 Hybrid, dan Grand Vitara. Sama halnya dengan Mazda 2 Facelift, CX-60, New CX-5, serta Nissan New Terra. (Autogear.id/Alun Segoro)

(UDA) Indonesia masih menjadi pasar otomotif yang menjanjikan. Bisa dilihat dari begitu banyak agen pemegang merek yang merilis produk baru mereka di tanah air, sepanjang tahun 2023.Sebut saja pemain asal Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Mazda dan Nissan terus menggulirkan mobil anyar mereka.Awal tahun, Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan world premiere All New Agya. Mobil murah yang diklaim ramah lingkungan dengan tampilan yang kelihatan lebih modern dan sporty. Untuk harganya, Agya tipe 1.2 G CVT dibanderol mulai dari Rp190 Jutaan. Tipe 1.2 E M/T dibanderol mulai dari Rp160 Jutaan, dan tipe 1.2 G M/T dibanderol mulai dari Rp170 Jutaan.Selain Agya, Toyota juga meluncurkan Corolla Cross GR Sport, versi crossover yang resmi diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta (16/2/2023). Jenis yang diluncurkan adalah Corolla Cross Hybrid GR Sport yang menjadikannya mobil GR dengan teknologi hybrid pertama di Indonesia. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp602,1 Juta on the road (OTR) DKI Jakarta.Begitupula All New Yaris Cross Hybrid yang ikut mereka perkenalkan, dimana model ini menjadi mobil hybrid kedua yang diproduksi pabrik Toyota di Indonesia. Mobil SUV ini diluncurkan secara resmi, Senin (15/5/2023).Serta peluncuran All New Alphard, usai diperkenalkan di Jepang, akhirnya dipasarkan di Indonesia. Dirilis di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Merupakan MPV 6 Seater tersedia dengan harga Rp1,36 - 1,66 Miliar di Indonesia. Tersedia dalam 2 warna, 3 varian, 1 pilihan mesin, dan 1 opsi transmisi CVT.Seakan tak mau ketinggalan, Honda Prospect Motor (HPM) juga turut menghadirkan sejumlah produk baru di tahun 2023. Mulai dari All New Civic Type R, lalu Honda Brio facelift, hingga kendaraan elektrifikasi Accord Hybrid.Untuk mobil sport All New Civic Type R dihadirkan di Indonesia pada bulan Maret 2023, dengan desain agresif dan mesin diklaim lebih bertenaga. Sebagai model 5-Seater Hatchback, tersedia dengan harga Rp1,4 Miliar di Indonesia. Di Indonesia tersedia dalam 5 warna, 1 varian, 1 pilihan mesin, dan 1 opsi transmisi: Manual.Mengenai Honda Accord Hybrid atau Honda Accord e:HEV, resmi diluncurkan di Indonesia baru-baru ini (7/12/2023). Bicara harga, produk tersebut dibanderol Rp959,9 Juta OTR Jakarta. Artinya, harganya lebih tinggi dari dari kompetitor utama, Toyota Camry Hybrid.Mitsubishi juga menghadirkan produk menarik, Xforce, yang dirilis di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), Kamis (10/8/2023). CEO dari Mitsubishi Motor Corp (MMC) Takao Kato menjelaskan, Indonesia jadi negara pertama lokasi peluncuran secara global.Baru dua bulan rilis, varian ini telah mengantongi lebih dari 4.000 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Bakal diekspor mulai Februari 2024, dengan target 3.500 unit per bulan. Harga Xforce di Indonesia mulai dari Rp382,5 Juta untuk varian dasar Exceed CVT, dan Rp419,1 Juta untuk varian tertinggi.Di samping Toyota, Honda dan Mitsubishi, juga ada produk baru Daihatsu All New Ayla dan Terios Facelift. Lalu Suzuki XL7 Hybrid, dan Grand Vitara. Sama halnya dengan Mazda 2 Facelift, CX-60, New CX-5, serta Nissan New Terra. (Autogear.id/Alun Segoro)