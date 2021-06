New Audi A5 Hadir Berbekal Mesin 2.000 cc

Halaman Selanjutnya

Di bagian tengah dashboard…

Audi Indonesia secara resmi meluncurkan New A5 kepada para konsumen di Indonesia. Merek asal Jerman ini menawarkan New A5 dengan 2 model, Sportback dan Coupe, yang ditunjang mesin 2.0 TFSI.Presiden Direktur & CEO PT Garuda Mataram Motor, Andrew Nasuri, menjelaskan kehadiran New A5 di Indonesia menjadi salah satu cara untuk menunjukan eksistensi di Tanah Air. Mengingat segmen mobil Eropa cukup kompetitif, dan perusahaan yang dipimpinnya hadir dengan membawa model baru yang bisa menjadi pilihan orang kaya di Indonesia."Kali ini kami memperkenalkan New A5 yang mengusung teknologi terkini untuk memberikan kepuasan bagi konsumen di Indonesia. Mobil ini menawarkan desain baru yang lebih atraktif, sporty, sekaligus elegan dengan mengusung mesin bertenaga juga efisien dengan teknologi TFSI dan sistem penggerak quattro,” ujar Andrew Nasuri Rabu (9/6/2021) melalui konferensi pers virtual.Dari segi eksterior, New A5 hadir dengan tampilan baru berupa single frame grill dengan motif honeycomb, lampu depan teknologi Matrix LED dengan laser, bumper depan dengan bilah tebal di bagian bawah dan lubang udara yang lebih besar, diffuser, dan knalpot ganda dengan motif trapesium. Sedangkan untuk di bagian pelek dilengkapi dengan alloy 15-spoke 17 inci, namun pihak pabrikan membuka peluang bagi konsumen untuk melakukan personalisasi dengan model lain yang disediakan.Masuk ke kabin, penumpang akan disajikan dengan kesan lapang berkat pemanfaatan dengan garis-garis horizontal di dashboard. Penumpang depan akan duduk di jok sport dengan ventilated seat, atau memiliki paket S Line Interior yang dilengkapi dengan balutan kulit Nappa. Selain itu masih ada pedal dan foot rest berbalut stainless steel, hingga aksen Black Piano Lacquer di lingkar kemudi sport berbalut kulit 3-spoke dengan tombol-tombol Multifungsi Plus dan flat-bottomed.