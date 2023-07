Hidup Sehat Ala MBOIG, Berkompetisi Di Atas Lapangan Golf

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gaya hidup komunitas otomotif biasanya tidak jauh-jauh dari urusan kendaraan dan melakukan perjalanan touring. Namun komunitas satu ini memiliki gaya hidup sehat karena sampai mengadakan kompetisi golf.Mercedes-Benz Owners Indonesia Golfers (MBOIG) baru-baru ini menggelar kompetisi golf di Royale Jakarta Golf Club pada Selasa (25-7-2023). Tournament dari para penggemar mobil Jerman tersebut cukup meriah karena diikuti hingga 248 orang pegolf."Alhamdulillah MBOIG All Star Golf Tournament 2023 selesai dilaksanakan dengan sukses tanpa ada kurang suatu apapun. Melihat antusiasme peserta ini terbilang sangat tinggi, karena digelar tahun lalu hanya kita selenggarakan hanya 18 hole, namun tahun ini mencapai 27 hole," ujar Ketua MBOIG, Isnan Pawennei, melalui keterangan resminya.Keseruan event MBOIG All Star Golf Tournament 2023 ini bukan sekadar dari segi banyaknya peserta saja. Karena event kali ini, Eugene Tanyongjaya, seorang pegolf junior berusia 13 tahun berhasil meraih predikat Best Gross Overall.Pihak penyelenggara juga menyediakan berbagai hadiah Hole in One yang istimewa, mulai uang tunai bernilai ratusan juta rupiah, Harley-Davidson, hingga Mercedes-Benz C-Class terbaru. "Namun hingga turnamen berlangsung hadiah-hadiah Hole in One tersebut belum berhasil dibawa pulang peserta," tambah Ketua Panitia, Budi Syahmenan.Terakhir, para peserta ini kemudian diajak untuk melakukan amal ke Yayasan Pita Kuning. Peserta tampak antusias untuk mengikuti kegiatan sosial ini dan berhasil terkumpul uang tunai sebesar Rp51,5 juta.