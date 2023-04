Eksklusif, Pemilik McLaren Bisa Custom Supercar Sesuai Selera

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: McLaren Jakarta terus mengembangkan layanan eksklusif untuk pengguna mobil McLaren di Indonesia lewat layanan McLaren Special Operations (MSO).MSO memungkinkan pemilik McLaren untuk berkolaborasi dengan tim khusus McLaren Jakarta dalam memilih opsi kustomisasi yang sesuai dengan personalisasi dan karakter pemilik kendaraan.General Manager After Sales McLaren Jakarta, Andy Collins menjelaskan bahwa McLaren tidak hanya sebuah supercar yang menakjubkan, namun juga menjadi kanvas yang bisa disesuaikan dengan karakter pemilik melalui layanan MSO."Kami, sebagai mitra layanan resmi yang diakui, dengan bangga menambahkan layanan ini untuk pelanggan kami di Indonesia. Kami berdedikasi untuk memberikan tingkat layanan dan komitmen yang tak tertandingi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi unik setiap pelanggan," ujar Andy Collins, Senin, 17 April 2023 di Jakarta."Kami bekerja erat dengan pelanggan kami sepanjang proses kustomisasi, memastikan bahwa setiap detail sesuai dengan spesifikasi yang tepat dan memenuhi standar kualitas serta keselamatan tertinggi," lanjutnya.Layanan MSO McLaren Jakarta menawarkan berbagai opsi kustomisasi, termasuk warna cat khusus, sentuhan interior yang unik, velg kustom, dan badge personal. Di pusat layanan resmi, McLaren Jakarta hanya menggunakan suku cadang dan aksesori McLaren asli, dan teknisi terlatih dengan standar tertinggi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan kustomisasi dilakukan dengan presisi dan keterampilan tingkat tinggi."Kami memahami bahwa setiap McLaren adalah sebuah karya seni, dan kami memperlakukan setiap mobil dengan rasa hormat dan perhatian yang layak. Kami sangat antusias bekerja dengan pelanggan kami untuk menciptakan McLaren supercar yang benar-benar unik dan menakjubkan," ungkap McLaren Jakarta After Sales Manager, Rino Rahmadi.Adapun alternatif kustomisasi yang ditawarkan antara lain 'MSO DEFINED' mencakup MSO Black Pack, MSO Bright Pack, dan MSO Carbon Pack untuk bagian eksterior, serta komponen interior MSO, atap Electrochromic, dan MSO Extended Carbon Fibre Sills untuk bagian interior. Sementara untuk program 'MSO BESPOKE', pelanggan ditawarkan dengan pengembangan warna cat yang disesuaikan, teknik penyelesaian yang diinginkan, pola, garis, grafis, dan campuran yang dipersonalisasi.Bagi pelanggan yang mencari tingkat kustomisasi yang benar-benar personal, program MSO BESPOKE menawarkan tingkat eksklusivitas yang tak tertandingi. Program ini memungkinkan pelanggan dapat berkolaborasi dengan desainer McLaren untuk menciptakan McLaren supercar yang benar-benar unik, dengan kustomisasi secara total.Hal ini meliputi dari pengembangan warna cat atau penyelesaian khusus hingga penggabungan pola, garis, grafis, dan campuran yang dipersonalisasi, program MSO BESPOKE memungkinkan pelanggan untuk menciptakan kendaraan yang benar-benar unik yang mencerminkan visi dan gaya mereka sendiri.Terdapat banyak opsi personalisasi, pelanggan direkomendasikan untuk mengunjungi konfigurator MSO di https://cars.mclaren.com/en/mso untuk mencoba mengkonfigurasi opsi MSO mereka sendiri. Setiap elemen personalisasi kemudian akan dikonfirmasi oleh McLaren Jakarta untuk ketersediaannya dan perkiraan periode produksi yang memakan waktu sekitar empat belas (14) minggu, tergantung pada tingkat kustomisasi.Karena konfigurator MSO tersedia secara online dan dapat diakses di seluruh Indonesia, McLaren Jakarta juga menyoroti layanan yang tersedia untuk semua pemilik McLaren yang tinggal di luar Jakarta.McLaren To You adalah program yang memungkinkan teknisi McLaren bersertifikasi akan mengunjungi lokasi pemilik McLaren untuk melakukan perawatan.Program ini untuk sementara masih tersedia di pulau Jawa, namun akan terus dikembangkan mengingat pemilik McLaren juga tersebar di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan lain-lain.“McLaren To You adalah program yang kami rancang untuk memastikan setiap McLaren dapat menerima layanan dan/atau perawatan di seluruh wilayah Jawa agar setiap McLaren selalu dalamkondisi terbaik.""Tujuan kami adalah untuk memperluas area cakupan program McLaren To You dalam beberapa tahun mendatang, sehingga pemilik McLaren di seluruh Indonesia dapat menikmati kemudahan dan ketenangan mengetahui supercar mereka dalam kondisi baik," pungkas Andy Collins.