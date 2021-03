Honda Legend Hybrid EX, Mobil Otonom Level 3 Pertama Di Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejarah otomotif kembali tercipta lewat kehadiran mobil otonom level 3 pertama yang ada di dunia. Honda menunjukan kemampuan mereka dalam pengembangan mobilitas di masa depan dengan All New Legend Hybrid EX.Mobil otonom di level 3 yang ditawarkan All New Legend Hybrid EX mampu berkendara mandiri mengandalkan sensor-sensor membaca kondisi lingkungan tanpa bantuan manusia. Meski demikian, sopir tetap perlu berada di balik kemudi untuk mengambil alih kendali apabila dibutuhkan.Berbeda dengan otonom level 3 yang memang sudah bisa dilepas di jalan raya dan dapat mengontrol kecepatan sendiri, tetapi pengemudi harus tetap waspada dan dapat mengambil kendali setiap saat.Kehadiran otonom level 3 yang ditawarkan All New Legend Hybrid EX tidak terlepas dari Honda Sensing Elite, yakni fitur-fitur pada sistem keamanan dirancang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi yang ada untuk semakin meningkatkan keamanan dan pengalaman berkendara. Ditambah di oaket fitur ini tersedia fitur Traffic Jam Pilot yang sudah lulus uji kemudi otomatis level 3 oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang.Teknologi Traffic Jam Pilot memungkinkan sistem penggerak otomatis untuk mengemudikan mobil dalam kondisi tertentu, bukan pengemudi, seperti saat kendaraan berada dalam kemacetan lalu lintas di jalan tol. Teknologi ini memungkinkan sistem mengontrol akselerasi, pengereman, dan kemudi sambil memantau lingkungan mobil. Sistem akan mengemudi, berhenti, melanjutkan mengemudi dalam jalur yang sama dengan tetap menjaga jarak mengikuti sesuai dengan kecepatan kendaraan di depan.