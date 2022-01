Desain Baru All New Toyota Land Cruiser, Pilihan Sporty atau Mewah

Halaman Selanjutnya



Toyota akhirnya secara resmi memperkenalkan Al New Toyota Land Cruiser untuk para orang kaya di Indonesia. Berbeda dengan Land Cruiser di generasi sebelumnya, pabrikan asal Jepang ini menyediakan 2 varian dengan gaya yang berbeda.Para insinyur di Jepang menghadirkan All New Land Cruiser VX-R untuk konsumen yang inginkan cita rasa mewah, dan All New Land Cruiser GR Sport sebagai flagship dengan tampilan yang lebih sporty. Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Fumitaka Kawashima, menjelaskan kehadiran 2 varian ini untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang berbeda-beda.“Kami berusaha memenuhi harapan pelanggan terhadap Land Cruiser sebagai kendaraan yang menjanjikan membawa mereka ke mana saja dan kembali dalam keadaan selamat dan aman. Alhasil, kami mengembangkan All New Land Cruiser dengan standar pengembangan advance, serta sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi dari penggunaan aktual para pelanggan di seluruh dunia,” kata Fumitaka Kawashima Kamis (13/1/2022) di BSD City Tangerang Selatan.Dasar dari pengembangan terbaru All New Land Cruiser berasal dari platform TNGA-F. Para insinyur meracik sistem suspensi dengan menggunakan Double Wishbone di depan dan 4-link Coil Suspension di belakang, dan varian GR Sport memperoleh tambahan New Stability Control dan New Adaptive Variable Suspension. Kemampuan suspensi ini telah diuji oleh para pembalap yang berpengalaman di Dakar Rally untuk menciptakan sebuah SUV.Spesial untuk tipe GR Sport, terdapat fitur E-KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System) dan fitur Electronic Differential Lock di roda depan dan belakang, sementara tipe VX-R dibekali dengan Torque Sensing LSD di roda belakang.