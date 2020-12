Begini Jadinya Kalau Sinterklas Dikasih Mobil Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinterklas merupakan tokoh yang identik bepergian dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh rusa. Namun bagaimana jadinya apabila dia mengendarai mobil listrik?Sebuah video yang diunggah Presiden Direktur Prestige Motorcars, Rudy Salim, melalui akun Instagram-nya menunjukan bagaimana bahagianya Sinterklas mengendarai mobil listrik. Bahkan saking bahagianya, sinterklas ini mengendarainya dengan teknik drifting yang cukup ekstrem."I hope the magic of Christmas fills every corner of your heart and home with joy — now and always," tulis Rudy di kolom caption.Video dimulai ketika Sinterklas diantarkan pulang ke rumahnya menggunakan Tesla Model X pada subuh hari. Mungkin setelah usai mengantarkan kado bagi banyak anak-anak, Sinterklas pun tertidur selama perjalanan.Namun ketika sampai rumah tampak terparkir sebuah Tesla Model 3 di depan rumahnya, lengkap dengan pita sebagai tanda sebuah kado dari Prestige Motorcars. Sinterklas tampak antusias sekali dengan mobil ini.