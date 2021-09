Perdana Di Dunia, All New Honda BR-V Meluncur Di Indonesia

Jakarta: Honda secara resmi memperkenalkan All New Honda BR-V untuk pertama kalinya di dunia melalui pasar Indonesia. Mobil ini menjadi generasi kedua dan siap bersaing dengan sejumlah mobil SUV lainnya yang ada di pasar otomotif Indonesia.Chief Officer for Regional Operations (Asia & Oceania), Honda Motor Co., Ltd., President and CEO, Asian Honda Motor Co., Ltd, Masayuki Igarashi, menyebutkan generasi kedua dari BR-V dikembangkan melakukan studi panjang dan mendalam untuk menangkap kebutuhan serta kebiasaan berkendara dari konsumen mobil SUV berkapasitas 7 penumpang. Sebelum diproduksi secara massal, mobil ini sudah diperkenalkan sebagai model konsep yang disebut sebagai New 7 Seater eXcitement (N7X) untuk menangkap masukan konsumen mengenai konsep yang menjadi cikal bakal generasi kedua dari BR-V.“Indonesia merupakan pasar penting bagi di kawasan Asia dan Oceania baik untuk penjualan maupun produksi. Karena itu, kami terus mengembangkan dan meningkatkan produk serta layanan untuk pelanggan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,” ungkap Chief Officer for Regional Operations (Asia & Oceania), Honda Motor Co., Ltd., President and CEO, Asian Honda Motor Co., Ltd, Masayuki Igarashi, melalui jumpa pers virtual Selasa (21/9/2021).Mobil yang bermain di segmen low sport utility vehicle (LSUV) ini dikembangkan dengan model sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara dan efisiensi bahan bakar ciri khas Honda. Kemudian mobil ini dilengkapi juga dengan fitur Honda Sensing untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan selama perjalanan.Dari segi desai, tidak banyak berubah dari mobil konsep N7X yang sudah diperkenalkan terlebih dahulu. Masih mengandalkan desain body yang dinamis dengan garis bodi tegas yang menyatu dari depan hingga ke bagian belakang, lampu depan dengan LED Headlamp yang dilengkapi LED Daytime Running Light yang menyatu dengan grille depan, di belakang mengusung desain baru pada Rear Combi Lamp yang dilengkapi dengan LED Light Bars, serta pelek berukuran 17 inci.