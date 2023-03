Kesukaan Para Speed Freak, Kenalin Nih! Civic Tercepat Versi Pabrikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

All New Honda Civic Type R akhirnya melesat di jalanan Indonesia. Model ini menjadi Civic versi tercepat versi pabrikan yang pernah dibuat dalam sejarah. President Director PT Honda Prospect Motor, Kotaro Shimizu, menjelaskan mobil ini dikembangkan dari lintasan balap. Sehingga karakter yang dibawa oleh Civic Type R generasi terbarunya ini mengusung konsep pure sport."Civic Type R pertama terinspirasi oleh warisan di trek balap dan dengan sempurna mewujudkan semangat DNA balap. Kami sangat bangga membawa generasi terbaru dari Civic Type R Indonesia dan kami yakin model ini kembali juga akan disambut baik oleh para fans di sini,” ujar Kotaro Kamis (30-3-2023) di Kuningan Jakarta.Aura sporty ditawarkan melalui Gloss Black Front Spoiler, Front Fender Outlet, Gloss Black Side Sill Garnish, Gloss Black Rear Spoiler, Gloss Black Rear Diffuser, Triple Outlet Exhaust with Active Exhaust Valve yang diposisikan di bagian belakang tengah mobil untuk menjaga aliran udara, dimana knalpot utama di kedua sisi menyalurkan udara dari mesin, sementara knalpot tengah berfungsi untuk mengendalikan sonic tone pada mesin.Saat membuka pintu, pengemudi akan menemukan kursi serta karpet mobil berwarna merah yang mewah dan nyaman hingga ke kursi belakang. Area kokpit didominasi oleh warna hitam dan merah dengan desain dashboard yang sporty yang membuat pengemudi untuk fokus dalam berkendara.Desain speedometer All New Civic Type R menggunakan 10,2” TFT dan didesain secara eksklusif dimana twin-meter menggunakan jarum warna kuning yang menjadi ciri khas dari Type R. Desain jok All New Civic Type R menggunakan Sport Bucket Seats with Red Suede Style Fabric berwarna vivid red.Di balik kap mesin terdapat mesin 2.000 cc VTEC Turbocharged dengan tenaga maksimal 319 PS @ 6.500 rpm dan torsi maksimal 420 Nm @ 2.600 – 4.000 rpm. Tenaga Civic Type R disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan yang telah disempurnakan oleh Rev Match System sehingga memungkinkan mobil mempertahankan tenaga maksimumnya saat perpindahan gigi.Tenaga yang besar ini kemudian diimbangi juga dengan adaptive damper, suspensi depan Dual axis strut, suspensi belakang Multi-link rear, serta kemudi Dual Pinion EPS yang responsif dan stabil pada kecepatan tinggi. Masih sama dengan sebelumnya, mobil ini juga menggunakan Dual Pinion Variable-ratio Electric Power-Assisted (EPS) Rack and Pinion Steering serta menghadirkan empat mode berkendara yaitu Comfort, Sport, +R, hingga Individual yang dapat disesuaikan dengan keinginan serta karakter berkendara pengemudinya.All New Civic Type R kini memiliki fitur Honda LogR Datalogger System sebagai panduan berkendara yang juga dapat diatur secara personal dan berfungsi untuk mencatat dan menganalisis catatan waktu pengemudi secara akurat. Fitur ini juga dapat memberikan panduan serta data informasi yang akurat bagi pengemudi ketika berkendara di atas lintasan sirkuit seperti Gear Position Display, Tachometer, G-Meter, Boost Pressure, Brake Pressure hingga Tire Friction Circle.All New Civic Type R tersedia dalam 5 pilihan warna yaitu Championship White, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl dan warna terbaru Racing Blue Pearl. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp1,399,000,000 (on the road DKI Jakarta).