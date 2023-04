Fitur Interkoneksi Pengguna, jadi Alasan Hyundai Ioniq 6 Mobil Terbaik 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang World Car Awards kembali memilih deretan mobil terbaik di tahun 2023. Di tahun ini, mereka memilih Hyundai Ioniq 6 sebagai mobil terbaik di tahun 2023.Mobil listrik satu ini berhasil meraih penghargaan tertinggi, yakni World Car of The Year. Ioniq 6 berhasil mengalahkan BMW iX1 dan Kia Niro yang menjadi pesaingnya untk mendapatkan gelar tersebut.Sebagai syarat untuk masuk ke dalam kandidat World Car of The Year sudah diproduksi dalam volume minimal 10 ribu unit/tahun, harus diberi harga di bawah level mobil mewah di pasar utama mereka, dan harus dijual di setidaknya 2 pasar utama (Tiongkok, Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Amerika Latin, Amerika Serikat) di setidaknya dua benua terpisah dalam periode 1 Januari 2022 sampai 30 Maret 2023.Panel juri yang terdiri dari 100 jurnalis otomotif dari 32 negara menobatkan Ioniq 6 sebagai pemenang dari tiga finalis teratas dari masing-masing kategori, di mana seluruh kendaraan diluncurkan pada 2022. Ini adalah kali kedua jenama asal Korea Selatan tersebut meraih 3 penghargaan sekaligus di World Car Awards, di mana panel juri juga menetapkan Ioniq 5 sebagai pemenang di tiga kategori yang sama.“Hal ini menjadi bukti atas kapabilitas yang luar biasa dan upaya pantang menyerah dari seluruh insan di Hyundai Motor Company untuk menghadirkan kendaraan listrik sekelas Ioniq 6 ke pasaran. Penghargaan ini memperkuat komitmen kami untuk menjadi pemimpin global dalam elektrifikasi kendaraan dan akan memperluas upaya kami sebagai penyedia solusi mobilitas cerdas," ujar President and CEO Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang, melalui keterangan resminya.Executive Vice President and Head of Hyundai Global Design Center, SangYup Lee, bercerita penciptaan Ioniq 6 agar mereka bisa terhubung secara emosional dengan konsumennya. Oleh sebab itu, mereka mendesain mobil ini dengan unik, penuh emosional, dan efisiensi aerodinamis untuk memberikan daya tempuh maksimal.“Pada bagian interior, kami menghadirkan kabin yang menawarkan ketenangan dan fungsionalitas yang kami percaya mampu meningkatkan kualitas desain dari sebuah kendaraan listrik,” beber SangYup Lee.