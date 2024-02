Mau Beli Suzuki Jimny 5 Pintu, Siap-Siap Inden

Ekawan Raharja • 17 Februari 2024 11:12



Jakarta: Suzuki Jimny 5 pintu sudah dipasarkan dengan harga mulai dari Rp462.000.000 (on the road DKI Jakarta). Bagi konsumen yang menginginkan mobil ini tentu perlu bersabar karena dipastikan akan menunggu untuk sampai ke garasi rumah. Department Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales, Randy R Murdoko, menjelaskan suplai mobil ini terbatas, sekitar 100 unit per bulannya. Sedangkan untuk permintaan yang sudah diterima mencapai ribuan unit. "Indennya ya tergantung. 5 Doors day by day nambah terus. Sampai hari ini, kurang lebih satu bulan (pemesanan dibuka sejak Januari), inden kami yang 5 Doors itu kurang lebih 1.000 unit," ujar Randy R Murdoko di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Hitung-hitungan sederhananya, bila permintaan 1.000 unit sementara suplai 100 unit per bulan, berarti semua permintaan itu bakal selesai selama 10 bulan. Lantas bagaimana dengan Jimny 3 pintu? Nasibnya setali tiga uang. Randy memastikan bahwa Jimny 3 pintu masih dijual dan permintaannya cukup tinggi. Dia menyebutkan sampai saat ini permintaan yang sudah masuk mencapai 800 unit. "Mungkin sebagai perbandingan suplai kami setiap bulan untuk Jimny 3 Doors itu sendiri kurang lebih 50 unit," beber Randy. Memiliki Bagasi Lebih Lega dan Fungsional Insinyur di Jepang mendesain Jimny 5 pintu dengan panjang 3.965 mm dan wheelbase 2.590 mm. Sehingga kapasitas bagasi ditingkatkan menjadi 211 liter yang bisa dimanfaatkan membawa berbagai perlengkapan berpetualang. Penambahan pintu juga membuat akses penumpang belakang untuk masuk ke mobil lebih mudah. Perbedaan dengan Jimny 3 Pintu Agar memiliki perbedaan dengan Jimny 3 pintu, konsumen Jimny 5 pintu akan mendapatkan tampilan fascia Chrome Front Grille. Di bagian belakang juga bisa ditemukan kamera dan 4 titik sensor parkir. Keamanan penumpang juga ditingkatkan dengan 6 buah airbag. Sedangkan untuk memberikan hiburan yang menyenangkan, tersematkan 9 inch touchscreen head unit with smartphone connections dengan layanan yang lengkap.