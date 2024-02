Alva One XP Tambah Deretan Skuter Matik Listrik

Ekawan Raharja • 16 Februari 2024 15:39



Jakarta: Alva One XP menambah ramai khazanah skuter matik listrik di Indonesia. Kali ini mereka menyasar segmen untuk konsumen yang lebih stylish dengan harga Rp38,5 juta (on the road DKI Jakarta). Chief Executive Officer Alva, Purbaja Pantja, menjelaskan One XP dikembangkan dengan menangkap permintaan konsumen. Kali ini konsumen inginkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan lifestyle dan mobilitas di saat bersamaan. “Kini produk Alva juga semakin memperhatikan masyarakat yang memilih menjalani sustainable lifestyle dan memiliki fashionable lifestyle. Tidak ada kebingungan lagi saat ingin memilih kendaraan yang sesuai dengan lifestyle mereka, karena kami dipastikan dapat memenuhi kebutuhan tersebut,” tambah Purbaja pada Kamis (16-2-2024) di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Motor listrik ini diketahui memiliki penggera yang sama dengan saudaranya, yakni One. Klaim perusahaan torsinya sebesar 46,5Nm, dan kecepatan maksimal hingga 90 km per jam, dengan daya jelajah hingga 70 km sekali cas. Sedangkan mode berkendara yang tersedia ada tiga riding mode yaitu Eco, Cruise, dan E-Sport. Baterainya hanya butuh waktu pengisian 4 jam sampai terisi penuh. Ada layar TFT mengarah ke pengendara. Layar ini menyajikan fitur konektivitas ke smartphone karena dilengkapi dengan aplikasi yang dapat menghubungkan pengendara dengan motornya.