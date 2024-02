Tebak Harga Honda Spike 'Jadi-Jadian' ini, Bisa Sikat Velg Turbo Bastard Lho!

Ahmad Garuda • 18 Februari 2024 10:47



Jakarta - Aktifitas seru ragam program otomotif di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 selalu berlangsung dengan seru. Salah satunya terlihat di booth milik momobil.id dan momotor.id. Bukan hanya menyajikan kemudahan bagi mereka yang ingin menukar mobil lama dengan mobil impian mereka di IIMS, namun juga menggelar seseruan bersama salah satu content creator ternama yaitu Gofar Hilman. Gofar yang juga merupakan content creator dan podcaster otomotif dengan mengadakan giveaway official merchandise Sekut x momobil.id. Melihat antusiasme yang cukup tinggi, kali ini momobil.id kembali bekerjasama dengan Gofar melalui program Auto Fill Your Price atau #AutoFYP. Melalui program ini, Gofar mengajak followers-nya untuk menebak harga mobil yang dibelinya melalui momobil.id. Mobil ini telah dimodifikasi dengan sebutan “Spike Jumawa”. Program ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 23 Februari 2024. "Mobil ini beberapa waktu lalu Saya beli di Momobil dan ternyata tertarik untuk membuatnya seperti versi Freed di Jepang yang namanya Honda Spike. Makanya saya berburu komponen Spike dan akhirnya benar bisa tampil seperti itu. Nah Kami pun berkolaborasi khusus di ajang IIMS 2024 dan saya raya ini jadi ajang seru dan sayang jika dilewatkan," papar Gofar. Lebih lanjut, untuk 20 peserta yang berhasil menebak harga mobil tersebut dengan benar atau paling mendekati harganya akan mendapatkan reward. Pemenang utama akan mendapatkan hadiah berupa Paket Velg Turbo Bastard senilai Rp9.900.000 dan tiket konser Infinite Live serta 19 orang lainnya akan mendapatkan merchandise eksklusif dari momobil.id & momotor.id. Bagi pelanggan yang ingin berpartisipasi dapat mengikuti langkah-langkah berikut: -Buka website momobil.id, kemudian klik banner Digital Activity Auto Fill Your Price (AUTO FYP) -Scroll landing page AUTO FYP hingga bagian Tebak Harga Mobil Gofar, masukkan harga tebakan dan klik submit -Isi form data diri untuk mengkonfirmasi data diri partisipan, lalu klik submit -Akan muncul pop up notifikasi tebakan sudah tersubmit -Program ini berlaku untuk pelanggan di area Jabodetabek “Melihat euforia kolaborasi sebelumnya, saya harap kolaborasi kali ini juga bisa mendapatkan atensi yang lebih baik lagi. Ayo ikuti program #AutoFYP melalui situs momobil.id karena bisa jadi kamulah pemenangnya. Adira Finance, melalui momobil.id, bisa menjadi solusi tepat untuk masyarakat yang ingin beli mobil dengan harga yang kompetitif.”