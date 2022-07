3 Aspek Pengembangan New Toyota Calya

Halaman Selanjutnya

Toyota Calya akhirnya bersolek setelah 3 tahun berlalu sejak facelift terakhir kalinya. Setidaknya, ada 3 aspek yang diperhatikan oleh para insinyur merek asal Jepang tersebut dalam penyegaran mobil keluarga tersebut.Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, menyebutkan peningkatan di New Calya ini tidak hanya sekadar pendukung mobilitas sehari-sehari tetapi juga memberikan kesan yang sporty, modern, dan nyaman. Sehingga diharapkan penumpang dapat menikmati dan menyenangkan bersama perjalanan."Kami melakukan sentuhan penyegaran pada beberapa aspek eksterior dan interior Entry MPV ini supaya dapat meningkatkan value-nya sebagai mobil keluarga yang sporty, dinamis, dan modern, sekaligus tetap menjaga keunggulan fungsionalitas seperti kabin lapang dan praktis, fitur kenyamanan dan keamanan lengkap, serta mesin canggih yang efisien sehingga memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat,” ungkap Henry Tanoto melalui keterangan resminya.Dari segi penampilan luar, entry level MPV ini mengadopsi New Front Mid Grille Design dengan aksen geometris dan berlapis chrome, New Smoked LED Headlamp, dan New Designed 14 Inch Alloy Two Tone Machining berlabur chrome yang sporty. Tidak ketinggalan New Shark Fin Antenna menemani Retractable Outer Mirror untuk menegaskan kesan modern.Masuk ke dalam mobil, atmosfer New Two-tone Brown & Black with New Black Headlining di sekujur interior. Paduan kelir cokelat dan hitam kembali diperlihatkan oleh New Two-tone Brown & Black with New Stitch Design pada seluruh jok mobil. Penggunaan Advance Entertainment System bermodalkan head unit AVX dilengkapi Bluetooth Connection (E Type) atau Smartphone Mirroring Connection (G Type) memberikan konektivitas ke ponsel untuk mengakses fitur hiburan.