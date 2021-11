Di GIIAS 2021, Lebih Laris Avanza-Veloz atau Xpander-Xpander Cross?

Tangerang Selatan: Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 menghadirkan sejumlah mobil baru untuk konsumen di Tanah Air. Sejumlah mobil yang berhasil menyedot perhatian adalah kehadiran All New Toyota Avanza, All New Toyota Veloz, New Mitsubishi Xpander, dan New Mitsubishi Xpander Cross.



Lantas diantara keempat mobil tersebut, model mana yang paling laris?



Duo All New Avanza-Veloz Sumbang 34% SPK Toyota

Penjualan Toyota di GIIAS 2021 berhasil meraih surat pemesanan kendaraan (SPK) sebanyak 4.502 unit selama periode 11-21 November 2021. Dari total SPK yang diperoleh, All New Veloz dan All New Avanza memberikan kontribusi terbesar masing-masing 823 unit dan 711 unit, atau sebesar 34 persen dari total seluruh model yang diniagakan.



Selain itu, All New Veloz berhasil memenangkan perhargaan sebagai Mobil Penumpang Terfavorit.



“Kami bersyukur atas respon positif terhadap kehadiran All New Veloz dan All New Avanza, di mana respon yang sangat baik ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri otomotif,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto, melalui keterangan resminya.