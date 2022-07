Hyundai Ioniq 6 Memaksimalkan Sisi Aerodinamis & Fitur Canggih

Halaman Selanjutnya

Hyundai tampaknya ingin terus memperpanjang kesuksesan mereka di segmen kendaraan listrik secara global. Setelah Ioniq 5 mendapatkan penerimaan yang baik dan menyandang status The Best Car of The Year 2022, kini mereka sudah mempersiapkan Ioniq 6 sebagai lanjutannya.Jenama asal Korea Selatan tersebut akhirnya memperkenalkan desain Ioniq 6 secara menyeluruh. Melalui situs resminya, mereka memamerkan berbagai sudut mobil hingga ke bagian kabin.Secara keseluruhan,desain Ioniq 6 ini terinspirasi dari mobil konsep Prophecy yang memiliki karakter bersih, garis-garis yang sederhana, dan mengedepankan aerodinamis untuk mendeskripsikan Emotional Efficiency. Mobil ini juga mencerminkan etos perusahaan yang berpusat kepada pelanggan terhadap efisiensi energi dan tanggung jawab lingkungan."Ioniq 6 menghubungkan konvergensi emosional antara fungsionalitas dengan estetika. Desain ramping yang khas adalah hasil kerja sama yang erat antara para insinyur dan desainer, dengan perhatian obsesif terhadap detail dan nilai-nilai yang berpusat pada pelanggan pada intinya," kata Executive Vice President and Head of Hyundai Design Center, SangYup Lee.Sasis yang diusung oleh Ioniq 6 masih sama dengan yang digunakan oleh Ioniq 5, yakni Electric Global Modular Platform (E-GMP). Platform khusus mobil listrik ini juga digunakan pada sejumlah mobil listrik seperti Kia EV6 dan Genesis GV60.