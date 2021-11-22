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All New Avanza dan All New Veloz. toyota
All New Avanza dan All New Veloz. toyota

Beli Avanza atau Veloz Terbaru Skema Kredit, Segini DP dan Cicilannya

Otomotif Toyota mobil baru Kredit Kendaraan Auto2000 toyota avanza
Adri Prima • 22 November 2021 18:46
Jakarta: Generasi terbaru Toyota Avanza dan Veloz resmi diluncurkan. Kedua model tersebut hadir dengan tampilan yang lebih segar serta fitur-fitur baru.
 
Kini All New Avanza dan All New Veloz sudah tersedia di semua cabang dealer resmi Toyota, Auto2000.
 
All New Avanza dalam 5 pilihan tipe yakni All New Avanza 1.3 E M/T (Rp 206.200.000), All New Avanza 1.3 E CVT (Rp 219.100.000), All New Avanza 1.5 G M/T (Rp 228.500.000), All New Avanza 1.5 G CVT (Rp 241.400.000), dan All New Avanza 1.5 G CVT TSS (Rp 264.400.000). 

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Sedangkan All New Veloz terdiri atas All New Veloz 1.5 M/T (Rp 251.200.000), All New Veloz 1.5 M/T Premium Color (Rp 252.500.000), All New Veloz 1.5 Q CVT (Rp 272.100.000), All New Veloz 1.5 Q CVT Premium Color (Rp 273.400.000), All New Veloz 1.5 Q CVT TSS (Rp 291.500.000), dan All New Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium Color (Rp 292.800.000). TSS adalah model termewah dengan tambahan fitur Toyota Safety Sense. 
 
Bagi konsumen yang tertarik untuk meminang kedua model MPV populer tersebut bisa melakukan pembelian melalui Auto2000 Digiroom. Calon konsumen juga bisa memanfaatkan promo yang ada, serta dapat membeli sesuai dengan alur transaksi yang disediakan, termasuk memanfaatkan menu simulasi kredit dan test drive. 
 
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Simulasi kredit All New Avanza…
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