Mobil Listrik Buatan Indonesia Mulai Dijual, Harga Tembus Rp829 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Halaman Selanjutnya

Kemudian soal jarak tempuh…

Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil listrik yang pertama kali diproduksi di Indonesia, tepatnya di Cikarang Jawa Barat. Mobil ini pun sudah mulai di jual dengan harga tertingginya Rp829 juta (on the road DKI Jakarta).President Director PT Hyundai Motors Indonesia, SungJong Ha, menyebutkan komitmen perusahaan untuk mewujudkan era mobilitas dengan menghadirkan mobil listrik murni di Indonesia. Kehadiran Ioniq 5 ini juga menjadi pencapaian yang mendukung Indonesia menjadi pemimpin era elektrifikasi di Asia Tenggara."Tak hanya itu, Hyundai juga menjawab isu lingkungan melalui elektrifikasi berupa mobilitas canggih yang bertujuan untuk membantu melestarikan alam. Inilah yang menjadi visi kami untuk mewujudkan Progress for Humanity,” ungkap SungJong Ha melalui keterangan tertulisnya.Platform E-GMP memberikan peningkatan fleksibilitas, performa berkendara yang bertenaga, peningkatan jarak tempuh berkendara, penguatan fitur keselamatan, dan lebih banyak ruang interior yang dapat digunakan untuk penumpang dan bagasi.Dari segi performa, varian Prime Standard dan Signature Standard Ioniq 5 dapat melaju dari 0 - 100 km per jam dalam kurun waktu 8,5 detik dengan kecepatan maksimal 185 km per jam. Sedangkan tipe Prime Long Range dan Signature Long Range mampu membuat mobil berakselerasi dari 0 - 100 km per jam hanya 7,4 detik dengan kecepatan maksimal 185 km per jam.