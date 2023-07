Jurus Garda Oto Edukasi Masyarakat Soal Pentingnya Asuransi Kendaraan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perencanaan keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena itu diperlukan kesadaran berasuransi sebagai langkah yang efektif agar kita terhindar risiko yang bisa terjadi kapan saja.Namun permasalahannya, banyak orang yang enggan untuk mengakses asuransi karena minimnya informasi terkait produk asuransi yang sesuai kebutuhan, hingga proses membeli polis yang rumit.Untuk memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, Garda Oto, produk asuransi mobil dari Asuransi Astra terus berupaya melakukan inovasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran berasuransi lewat kegiatan workshop GAWAT : Garda Oto Worth It or Not yang berlangsung di Pevent, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juli 2023.Acara memberikan materi literasi dan edukasi tentang manfaat perlindungan aset kendaraan demi meningkatkan pemahaman dan mengikis perlahan anggapan negatif terhadap asuransi kendaraan. Kegiatan ini juga dibungkus dalam sesi Insurance Knowledge yang dipandu oleh Regional Manager DKI Asuransi Astra, Hendra.Dalam kesempatan ini, Hendra juga menjelaskan produk dan beragam layanan berkualitas yang ditawarkan Garda Oto guna selalu memberikan kemudahan akses kepada para pelanggan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya mendukung arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menumbuhkan angka literasi dan penetrasi asuransi bangsa."Harapannya, acara ini nantinya dapat disampaikan kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi mereka untuk memilih asuransi kendaraan yang tepat, yang menawarkan produk dan layanan terbaik untuk menghindari berbagai macam kerugian finansial," ujar Hendra.Selain pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi simulasi klaim interaktif oleh surveyor, sebagai salah satu garda terdepan Garda Oto. Dalam simulasi ini dijelaskan detail proses klaim mudah dari Garda Oto dengan diawali pengajuan klaim yang dapat dilakukan di berbagai cabang dan gerai Garda Center di seluruh Indonesia, serta aplikasi digital myGarda yang tersedia di platform Android & IOS.Seluruh proses klaim ini juga dilakukan secara paperless dan para pelanggan diberikan kemudahan melakukan monitoring survei dan perbaikan melalui aplikasi dari awal proses pengajuan klaim hingga terbitnya Surat pemesanan kendaraan (SPK) yang dapat dilakukan same day jika seluruh ketentuan hingga dokumen yang dibutuhkan terpenuhi dengan baik."Mobil sudah dianggap sebagai hal prioritas yang esensial untuk dimiliki dalam kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Karena selain untuk sekadar bermobilitas secara praktis, mobil menjadi sumber mata pencaharian segenap orang. Maka dari itu penting untuk memberikan perlindungan yang tepat karena hal yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja," ungkap Hendra"Namun juga perlu diingat, untuk memilih asuransi mobil terpercaya kita harus memahami manfaat yang diberikan asuransi tersebut sebelum membeli dan kemudian menyesuaikan dengan penggunaan dan kebutuhan kendaraan. Jangan sampai niat memberikan perlindungan kepada mobil kesayangan tetapi justru manfaat dan layanan yang diterima tidak sepadan. Oleh karena itu, dengan segala kemudahan akses seperti pengajuan klaim melalui berbagai channel, Garda Oto hadir untuk memberikan peace of mind agar para pelanggan dapat berkendara tanpa khawatir," bebernya.Garda Oto menawarkan dua jenis perlindungan yang ditawarkan, yaitu comprehensive yang menjamin risiko kerugian/kerusakan sebagian maupun keseluruhan dan total loss only (TLO) yang melindungi risiko kerugian/kerusakan keseluruhan.Melihat berkembangnya segmen pelanggan, saluran pembelian juga diimbangi dengan saluran klaim yang beragam pula. Pelanggan dapat dengan mudah membeli hingga mengajukan klaim di kantor cabang, gerai Garda Center yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga melalui aplikasi myGarda. Dibantu lebih dari 500 bengkel rekanan dan adanya jaminan suku cadang asli, Garda Oto berkomitmen memberikan peace of mind kepada seluruh pelanggan khususnya saat berkendara.Layanan darurat pun hadir dan dapat diakses secara online melalui Garda Akses di nomor 1500112 dan aplikasi myGarda di mana layanan darurat Garda Siaga Emergency Roadside Assistance (ERA) yang dilengkapi armada dengan sistem hidrolik siap membantu pelanggan setiap hari selama 24 jam. Berbagai fasilitas, perlindungan, dan layanan itu adalah bagian dari komitmen untuk semua pelanggan, sehingga Garda Oto tetap menjadi asuransi mobil pilihan masyarakat."Risiko bisa terjadi kapan saja, jangan sampai saat kita kenapa-kenapa, kita jadi tidak punya apa-apa. Disitulah pentingnya memiliki asuransi, karena risiko yang kita miliki sudah dimitigasi. Memilih partner berasuransi pun harus teliti, pastikan nilai premi sepadan dengan layanan dan manfaat yang akan dimiliki," terang Head of PR, Marcomm, & Event, Laurentius Iwan Pranoto.