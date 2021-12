Membuktikan Performa Honda All New Civic RS Di Urban Area

Impresi Tampilan Eksterior

Halaman Selanjutnya

Sensasi Duduk Di Mobil…

All New Honda Civic merupakan sedan terbaru yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia. Tim tester driver Autogear mendapatkan kesempatan untuk mencoba sedan 4 pintu tersebut dengan melibas rute pendek Jakarta - BSD PP pada Rabu (8/12/2021).Mengambil titik start di Senayan Park, Jakarta, puluhan media mulai pukul 7 pagi sudah berkumpul. Bersiap melakukan test drive All New Civic RS dengan beragam keunggulan yang diusungnya.Product Strategy Manager PT Honda Prospect Motor, Ferdianto Budiono, menjelaskan esensi utama All New Civic RS adalah kesan sporty yang sebagian bisa dilihat dari beberapa komponen yang mendukung tampilan eksteriornya.Sekilas melihat tampilan luar All New Civic RS warna hitam terlihat sporty dan tetap mempertahankan kesan elegan sedan.Tarikan dari depan hingga belakang body, aura untuk para penikmat kecepatannya lumayan kental. Sorot tajam full LED headlight yang dilengkapi LED daytime running light dan LED turning signal menyatu dengan desain gril depan.Auto foldable door mirror kelir hitam dipadu aerokit eksklusif RS seperti sporty aero trunk spoiler, pelek matte black 17 inci, antena shark fin, gagang pintu mobil beraksen hitam semakin mempertegas kesan sporty mobil ini. Sementara bagian belakang tampilkan dual exhaust pipe finisher, rear combi lamp dengan LED light bars dan ducktail sewarna body di buritan, seolah mewakili emosi para penggunanya untuk melesat di jalan raya.