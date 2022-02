"Bulan Madu" Honda BR-V Terganggu Krisis Chip Semikonduktor

Krisis Chip Semikonduktor ini menghantui bulan madu All New Honda BR-V di Indonesia. Kondisi kurang menguntungkan ini membuat pabrikan mengalami kendala untuk memenuhi permintaan konsumen akan mobil keluarga tersebut.PR & Digital Manager PT Honda Prospect Motor, Yulian Karfili, menyebutkan All New BR-V menjadi salah satu model yang terdampak krisis chip semikonduktor. Bahkan dia merinci lebih jauh untuk tipe yang paling terdampak adalah varian Prestige with Honda Sensing."Ekspektasi kami saat pertama kali diluncurkan dan pengiriman awal Januari bisa menjadi backbone penjualan kami (all new Honda BR-V). Yang terjadi sekarang adalah demand sangat tinggi dan terus berlanjut, sayangnya chip ini banyak digunakan oleh model-model yang teknologi tinggi, salah satunya model kami yang menggunakan Honda Sensing," jelas Yulian Karvili melalui jumpa pers bersama Forwot.Bahkan konsumen yang inginkan mobil ini pun harus banyak bersabar. Hal ini dikarenakan inden untuk All New BR-V saat ini bisa mencapai 3 bulan."Sekali lagi, untuk permintaan tinggi kita tidak bisa pasok karena keterbatasan komponen. Saat ini yang bisa kita produksi di fasilitas adalah All New BR-V yang tidak menggunakan Honda Sensing," beber pria yang akrab disapa Arvi.