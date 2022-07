All New Mercedes-Benz C-Class Usung Banyak Fitur Baru

All New Mercedes-Benz C-Class hadir di Indonesia dengan membawa pembaruan di segala aspek teknologi. Salah satu teknologi yang cukup menarik adalah EQ Boost untuk meningkatkan efisiensi serta performa yang ditawarkan.President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, menjelaskan bahwa mereka di tahun ini memperkenalkan keluarga dari C-Class mulai dari C 200 Avantgarde Line, C 300 AMG Line, dan The new CLS 350 AMG Line Coupé. Model-model ini diklaimnya sudah sangat dinantikan dan menjadi produk unggulan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia."Sejak tahun 1982, lebih dari 10 juta Mercedes-Benz C-Class telah terjual di seluruh dunia, dan selama dekade terakhir, C-Class berhasil menjadi model dengan volume penjualan tertinggi. Di Indonesia, total penjualan C-Class telah melebihi 32.000 unit, menjadikan C-Class salah satu model terlaris selama 51 tahun Mercedes-Benz di Indonesia," ungkap Choi Duk Jun Kamis (14-7-2022) di Senayan City Jakarta.Dalam pengembangan generasi terbaru C-Class ini, para insinyur di Jerman mengedepankan empat elemen utama yaitu character, comfort, connect, dan control. Semua ini diejawantahkan melalui eksterior, interior, performa, hingga fitur-fitur yang ditawarkan kepada penumpang.Karakter C-Class generasi terbaru ini dibuat lebih sporty dengan permukaan yang dirancang secara detail menciptakan efek cahaya yang unik. Pada model C 200 Avantgarde line, terdapat elemen dekoratif single louvre serta elemen krom pada radiator grille dan front apron. Sementara C 300 AMG Line adalah model pertama di Indonesia yang memiliki desain grill terbaru dengan desain taburan bintang berwarna krom yang disebut Mercedes-Benz pattern.