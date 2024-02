Kesempatan Emas, Replika McLaren MP4/4 eks-Ayrton Senna Dijual

Ekawan Raharja • 11 Februari 2024 15:38



Jakarta: Ayrton Senna dan Alain Prost merupakan pembalap legenda di ajang Formula One (F1). Kini para penggemar F1 bisa memiliki replika mobil yang digunakan kedua pembalap tersebut, yakni McLaren MP4/4. Replika McLaren MP4/4 yang dijual ini juga tergolong murah, hanya USD79,99 atau setara Rp1,3 jutaan saja. Namun jangan berpikir bahwa replika yang dijual ini berukuran 1:1 karena mobil ini hanyalah model terbaru dari Lego. Ukuran mobil single seater ini hanya memiliki panjang 32 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 12 cm. Sebaiknya untuk merakit mobil ini juga dilakukan oleh orang dewasa karena terdiri dari 693 buah balok kecil. Para desainer Legi mendesain detail McLaren MP4/4 dengan sangat baik, seperti emudi dapat diputar, dan suspensi yang berfungsi sepenuhnya, lalu sayap belakang bahkan bisa disesuaikan seperti mobil F1 aslinya. Tidak sampai di sana, di bagian bodinya dihiasi branding McLaren dan Honda pada saat itu, namun tentunya iklan rokok Marlboro seperti aslinya tidak ada, sebab masih diperuntukkan juga bagi anak-anak. Ada juga Ayrton Senna versi Lego lengkap dengan helmnya, dan piala. Serta tulisan dari quotes bertulis “No matter what your dream is, you have to dedicated yourself entirely to it”, lengkap tanda tangan dan logonya. Tertarik memilikinya? Siap-siap saja untuk membelinya karena baru akan diluncurkan pada 1 Maret 2024.