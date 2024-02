Lahap Jalur Meliuk Ciwidey Pakai Lexi LX 155, Performanya Ngisi Terus!

Ahmad Garuda • 08 Februari 2024 18:50



Bandung – Kehadiran generasi terbaru skutik Maxi Yamaha, yaitu LEXi LX 155 series di awal tahun, bikin banyak orang punya rasa penasaran tinggi. Lantaran motor ini diklaim punya performa yang sedikit berbeda dibandingkan Aerox 155 dan Nmax 155. Medcom pun menjajal motor ini melalui jalur meliuk di kawasan Ciwidey hingga ke Situ Patenggang. Berlangsung selama 3 – 7 Februari 2024, sensasi berkendara di area perkotaan bersama LEXi LX 155 dilakukan di area perkotaan Bandung serta Ciwidey, Jawa Barat. “Touring ini untuk memfasilitasi keingintahuan rekan jurnalis soal berbagai keunggulan yang dimiliki LEXi LX 155 series dalam mendukung kebutuhan mobilitas di perkotaan namun juga bisa handal untuk kebutuhan di jalan berliku serta curam. Maka dipilihlah jalur ini selain juga motoran di dalam kota," papar Assistant General Manager Marketing – Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Antonius Widiantoro dalam pernyataan resminya. Ia melanjutkan bahwa keunggulan unik motor seperti ruang kaki yang luas dan rata, bobot yang ringan, mesin Blue Core 155cc generasi terbaru yang bertenaga, serta fitur – fitur canggih lainnya akan dapat dirasakan manfaatnya secara lebih optimal. Tidak hanya sebatas riding di area perkotaan yang padat, pengalaman berkendara yang komprehensif juga kami sajikan melalui kegiatan touring ke wilayah Ciwidey. Performanya Bukan Kaleng-Kaleng Saat melakukan touring menuju Ciwidey yang menjadi salah satu tujuan destinasi favorit di area Jawa Barat. Beberapa spot-spot menarik turut disambangi, mulai dari Kawah Putih, Situ Patenggang, hingga kawasan wisata Ranca Upas terbilang sangat mudah untuk dicapai dengan motor ini. Tenaganya yang mencapai 11,3 kW pada putaran 8.000 RPM rasanya sudah cukup. Bagian yang paling istimewa adalah justru di torsinya. Lebih besar dari torsi yang ditawarkan Aerox 155 yaitu mencapai 14,2 newton meter. Hal ini bisa terjadi lantaran terdapat beberapa ubahan kecil konfigurasi dalam struktur mesin. Kemudian bodi yang lebih kecil dan ban yang lebih ramping, membuat motor ini lebih galak dalam hal akselerasi. Lantaran dengan konfigurasi itu juga motor ini terasa lebih lincah saat diajak bermanuver di jalan meliuk di kawasan Ciwidey. Bahkan dengan padanan ban bawaan mereka berukuran lebar 100, pun masih sanggup membuat motor ini lebih stabil. Ergonomi Berkendara Pas Bicara soal ergonomi berkendara, rasanya motor ini lebih dari cukup untuk dibilang nyaman. Meski karakternya tak seperti Nmax yang bisa mengakomodasi posisi kaki lebih selonjoran, namun Lexi LX membuat posisi kaki lebih bebas. Lantaran tidak adanya penghalang di bagian dek, sehingga posisi kaki bisal dibuat lebih fleksibel. Sayangnya untuk posisi kaki nempek ke dek secara penuh, sepertinya akan kesulitan bagi yang ukuran kakinya lebih besar. “Dari sisi performa, peningkatan mesin Blue Core 125cc menjadi 155cc pada LEXi generasi terbaru ternyata memang benar-benar mampu memberikan tenaga yang jauh lebih baik. Terbukti power mesin terasa terus mengisi baik di putaran bawah, tengah maupun atas, terutama saat nanjak di jalan perbukitan Cwidey. Selain itu, bobot motor yang ringan juga membuat akselrasi serta handling menjadi lincah untuk salip menyalip di jalanan yang padat. Terakhir perihal riding position, LEXi LX 155 masih nayaman untuk kebutuhan riding di perkotaan maupun touring sekalipun. Ditambah area kaki yang luas dan rata, ini juga menjadi poin plus untuk kepraktisan berkendara,” ungkapnya. LEXi LX 155 series saat ini telah tersedia di jaringan dealer resmi Yamaha di seluruh Indonesia. Dipasarkan dalam 3 tipe varian yang meliputi Connected/ABS seharga Rp29,9 juta, lalu S Version seharga Rp26,85 juta dan standard version seharga Rp25,35 juta. Seluruh harga tersebut merupakan On The Road (OTR) Jakarta yang direkomendasikan.