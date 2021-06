Mercedes-Benz Punya 2 Mobil Baru Rakitan Bogor, Ini Modelnya

The New A 200 Sedan Progressive Line

Mercedes-Benz menambah daftar mobil yang di produksi di Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini, mereka secara resmi memperkenalkan New A-Class sedan dan New GLA rakitan dalam negeri kepada konsumen di Indonesia.Lebih spesifik, New A-Class Sedan Progressive Line dan New GLA 200 AMG Line untuk diproduksi di dalam negeri. Sejauh ini, kehadiran kedua mobil ini menambah lengkap daftar mobil yang dirakit di dalam negeri, di mana sebelumnya sudah ada A-Class, E-Class, S-Class, GLA, GLC, GLE, dan GLS."Kami dengan bangga memperkenalkan dua kendaraan kompak rakitan lokal. Dengan New A-Class sedan dan New GLA, kami terus melanjutkan komitmen untuk melayani pelanggan kami di Indonesia dengan produk berkualitas tinggi yang dibuat oleh rekan-rekan yang kami banggakan di Indonesia”, ujar President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Choi Duk Jun, melalui keterangan resminya.Sedan empat pintu ini memiliki jarak sumbu roda 2.729 milimeter dengan proporsi sedan kompak, dengan overhang pendek di bagian depan dan belakang. Sedan ini memiliki seluruh fitur unggulan di A-Class pada umumnya.Keunggulan yang ditawarkan di mobil ini adalah penggunaan infotainment intuitif dari MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Selain itu, A-Class ini sedan memiliki value Cd 0,22 dan lebar area depan 2,19 m² membuatnya memiliki hambatan aerodinamis terendah dari semua mobil yang saat ini diproduksi di seluruh dunia.