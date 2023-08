Berakhir Pekan di GIIAS 2023, Ini Daftar Keseruannya

Pemilihan Kendaraan Favorit





Lakukan Test Drive dan Test Ride Serta Food Spot di GIIAS 2023

Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 memasuki akhir pekan kedua, sekaligus jelang penutupan yaitu hingga Minggu 20 Agustus 2023 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang. Banyak hal menarik yang dihadirkan oleh para peserta, tentunya cocok untuk pencinta otomotif yang sedang mencari kendaraan impian buat keluarga atau untuk digunakan sendiri.Untuk memaksimalkan kunjungan pencinta otomotif di area pameran GIIAS, penyelenggara menambahkan waktu kunjungan area pameran GIIAS 2023 hingga pukul 22.00 WIB pada Sabtu 19 Agustus 2023. Dengan adanya penambahan waktu kunjung hingga pukul 22.00 WIB akan memberikan kesempatan yang lebih lama terhadap pengunjung untuk melakukan eksplorasi kendaraan favorit mereka di GIIAS 2023.Dalam pelaksanaan GIIAS setiap tahunnya, penyelenggara selalu menyisipkan pemilihan kendaraan terbaik di akhir pameran. Biasanya akan dipilih ragam kendaraan terbaik yang bermain di kelas tertentu.Ini dilakukan untuk melihat gambaran kendaraan yang mendapat perhatian paling besar dari pengunjung pameran. Bukan hanya itu, juga akan dipilih desain booth-booth terbaik hingga booth yang melakukan hiasan terbaik di momentum perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan juga Miss Auto Show 2023.Kategori yang disiapkan untuk Favorite Booth adalah Supporting Industry < 70 Sqm, Supporting Industry > 70 Sqm, Commercial Vehicle, Motorcycle, Premium Car, Passenger < 600 Sqm, Passenger 600 – 1.000 Sqm, Passenger 1.000 - 2.000 Sqm, Passenger > 2000 Sqm, Carrosserie Industry, dan Best Independence Day Booth.Sementara untuk Favorite Vehicle ada kategori Passenger Car Suv, Passenger Car Mpv, Passenger Car Sedan, Special Exhibit Car, Special Concept Car, Commercial Vehicle Truck, Commercial Vehicle Bus, Special Exhibit Commercial Vehicle, Electric Car Serta Most Driven Car. Untuk kategori Motorcycle ada Favorite Motorcycle Big Bike, Favorite Motorcycle Daily Bike, Favorite Electric Motorcycle dan Most Driven Motorcycle. Pengumuman pemenang kendaraan dan booth terbaik ini akan dilakukan pada acara Closing Ceremony GIIAS 2023 yang akan digelar pada Sabtu 19 Agustus 2023 mulai pukul 18.00 WIB.Pengunjung yang hadir di GIIAS juga dapat melakukan sesi test drive dan test ride untuk ragam kendaraan yang dipilih. Hal ini sangat direkomendasikan, terutama untuk melihat dan merasakan lebih jauh sebuah kendaraan sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.Ada 2 area Test Drive, yaitu Test Drive A yang berlokasi di Loading Dock Hall 3A yang terdapat di antaranya adalah Citroen C3, Citroen eC3, KIA EV 6, KIA Carens, KIA Sonet, KIA Carnival, Isuzu MU-X, Isuzu D-Max 1.9, Mercedes-Benz EQS AMG Line, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz A 200 FL, Mercedes-Benz S 450 L, Nissan Leaf, Nissan Kicks, Nissan Terra, VW Tiguan All Space.Sedangkan lokasi kedua ada pada area Test Drive B yang berlokasi di Loading Dock Hall 6-8 yang terdapat diantaranya adalah Chery Tiggo 8 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Omoda 5 Z, Chery Omoda 5 RZ, Daihatsu Rocky, Daihatsu Xenia, Daihatsu Ayla, DFSK Gelora E Minibus, DFSK Glory I-Auto, Seres, Honda WRV, Honda BRV, Honda HRV, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Creta, Hyundai Stargazer, Hyundai Palisade, Hyundai Staria, Mazda CX-60, MG ZS EV, MG 4 EV, MG ZS, MG 5 GT, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Mitsubishi XForce, Neta V, Porsche Panamera, Porsche Cayenne E Hybrid, Porsche Taycan Turbo, Subaru BRZ, Subaru WRX, Subaru Crosstrek, Subaru Outback, Suzuki Grand Vitara, Suzuki New XL7 Hybrid, Suzuki Baleno, Suzuki Espresso, Suzuki All New Ertiga Hybrid, Volvo XC 40 PHEV, Volvo XC 40, Wuling Air EV, Wuling Alvez dan Wuling Almaz.Untuk Test Ride terdapat di Loading Dock Hall 2, dan kendaraan roda dua yang dapat dicoba adalah diantaranya Alva One, Alva Cervo, AHM CB 150 X, AHM Vario 160, AHM Rebel, Benelli Versilia, Benelli Benda, Harley Davidson Pan America 1250 Special, Harley Davidson Sportster S, Ion Mobility M1-S, Pacific E-Bike Vertex, E-Bike Spriter Prime, Polytron Fox-R, Segway E110L, Royal Enfield Super Meteor, Royal Enfield Classic Hunter 350, Segway N100, Vespa Electrica, Aprilia SRGT, dan Motoguzzi V85.Selain itu GIIAS juga melengkapi area pameran dengan Food Spot. Project Director Seven Event (Pelaksana GIIAS), Sri Vista Limbong, menyampaikan GIIAS menyiapkan dua area Food Spot untuk pengunjung."Sambil melihat-lihat berbagai kendaraan baru, pengunjung GIIAS dapat mencoba berbagai kuliner menarik yang ada pada dua area food spot yang telah tersedia. Apabila pengunjung sedang berada pada area Hall Nusantara Hall hingga Hall 10, dapat menikmati kuliner pada Food Spot Outdoor Area Hall 6 dan 7. Sedangkan pengunjung yang sedang berada di Hall 1 hingga Hall 3A, dapat mencoba kuliner pada Food Spot Outdoor Area Hall 1 dan 2,” tutur Vista.”Selain pada area Food Spot, Kami juga menyediakan beberapa titik area makan untuk para pengunjung GIIAS yang tersebar pada area Pre-function dan area dalam Hall. Jadi, pengunjung yang ingin mengisi perut sebelum maupun sesudah melihat ragam kendaraan terbaru dapat langsung mengunjungi stall-stall makanan maupun foodtruck dari berbagai jenis hingga merek makanan siap saji yang berada di area Food Spot GIIAS,” ungkap Vista.Pameran ini masih akan berlangsung hingga Minggu (20-8-2023) atau akhir pekan ini. Pengunjung masih dapat membeli tiket masuk GIIAS secara online melalui aplikasi Auto360 dengan harga weekdays (Senin-Jumat) Rp50.000 dan weekends (Sabtu-Minggu) Rp100.000. GIIAS 2023 juga menyediakan penjualan tiket masuk secara onsite pada area pameran dengan harga weekdays (Senin-Jumat) Rp70.000,- dan weekends (Sabtu-Minggu) serta tanggal 17 Agustus 2023 seharga Rp120.000.