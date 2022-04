4 Jalur Alternatif Mudik Kala One Way Diberlakukan

Polri dilaporkan telah melakukan beberapa upaya untuk melancarkan arus mudik Lebaran 2022. Salah satu caranya adalah menerapkan sistem satu arah atau one way, contra flow, dan ganjil genap.Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi. Dia menjelaskan ada kemungkinan menerapkan sistem one way dalam perjalanan Jakarta ke arah timur.“Kami mengambil langkah intervensi, dibutuhkan manajemen kapasitas jalan paling sederhana akan menambah satu lajur di contra flow. Jika masih kurang, akan (diterapkan) one way dari Jakarta menuju arah timur (Jawa Tengah),” terang Irjen Pol Firman Shantyabudi melalui situs resmi Korlantas.Lebih lanjut dirinya mengatakan sistem satu arah ini akan diberlakukan jika contra flow tidak berjalan dengan baik. Sistem one way juga nantinya akan didukung oleh aturan ganjil genap agar membantu kelancaran mudik Lebaran 2022.“Pada pelaksanaan mudik akan kita terapkan kebijakan one way dan ganjil genap secara bersamaan,” imbuhnya.