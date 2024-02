Intip Program Penjualan Suzuki di IIMS 2024

Adri Prima • 18 Februari 2024 20:01



Jakarta: Suzuki Indonesia menghadirkan program menarik untuk konsumen yang membeli kendaraan di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang berlangsung tanggal 15-25 Februari 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Konsumen dapat menikmati paket promo, angsuran, hingga hadiah langsung berupa uang elektronik bernilai ratusan ribu untuk setiap pembelian mobil Suzuki, serta cashback jutaan rupiah untuk pembelian sepeda motor Suzuki. Tak hanya itu, pengunjung IIMS yang mengurus Surat Pembelian Kendaraan (SPK) juga berhak mendapatkan hadiah spesial. "IIMS ini dimanfaatkan oleh Suzuki bukan hanya untuk memperkenalkan produk unggulan kami, tetapi juga menawarkan program penjualan untuk mobil passenger dan komersial yang harapannya dapat memuaskan kebutuhan masyarakat yang hendak membeli mobil impiannya dari Suzuki," kata Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Randy R. Murdoko. Untuk pembelian All New Ertiga dan New XL7, pelanggan berkesempatan untuk mendapat direct gift berupa uang elektronik senilai Rp500.000 dan Car Air Purifier. Hadiah car air purifier juga berlaku untuk pembelian unit Grand Vitara, Baleno, S-Presso, dan Ignis. Sedangkan bagi pelanggan yang berminat melakukan pembelian kendaraan komersial New Carry mendapatkan hadiah uang elektronik sejumlah Rp500.000. Tiap pelanggan yang melakukan pembelian hingga pada tahap SPK pun berhak untuk mendapat 1 lembar voucher yang dapat ditukarkan dengan exclusive gift. Lebih lanjut, untuk pembelian motor Suzuki V-Storm 250 SX di pameran IIMS 2024 akan mendapatkan bonus side case & top box atau cashback jutaan rupiah pada saat SPK. Hadiah cashback juga berlaku untuk pembelian motor Suzuki lainnya seperti Address, Nex II, dan lain-lain. Demi mempermudah konsumen yang ingin memiliki kendaraan, Suzuki Indonesia bekerja sama dengan 6 perusahaan pembiayaan antara lain Suzuki Finance Indonesia, Mandiri Tunas Finance, BCA Finance, OTO Finance, Adira Finance dan Indomobil Finance yang menawarkan paket kredit dengan potongan uang muka, hingga skema cicilan ringan. "Suguhan promo yang kami berikan di IIMS tahun ini benar-benar memberikan benefit bagi pelanggan. Selain menghadirkan produk berkualitas, Suzuki juga menyertakan layanan yang hangat dan ramah demi kepuasan para pengunjung dan pelanggan," tutup Randy.