City Hatchback RS Disuntik Honda Sensing

Halaman Selanjutnya

Sektor performa tidak mengalami…

Teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS) akhirnya disuntikan ke Honda City Hatchback RS. Mobil dengan model hatchback ini mendapatkan teknologi Honda Sensing untuk meningkatkan keselamatan penumpang selama perjalanan.ADAS yang disematkan di City Hatchback RS meliputi Collision Mitigation Brake System (CMBS), Road Departure Mitigation System (RDM), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC), serta Auto-High Beam.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menyebutkan penambahan fitur-fitur ini merupakan bagian dari visi perusahaan untuk menciptakan Safety for Everyone yang bertujuan untuk mencapai nihil kecelakaan yang melibatkan berbagai kendaraan Honda secara global pada tahun 2050."Dengan desain yang stylish sekaligus sporty serta berbagai fitur kekinian, City Hatchback RS kini telah semakin populer terutama di kalangan anak muda. Sesuai dengan kebutuhan konsumen dan gaya hidup anak muda yang dinamis, kini kami melengkapi City Hatchback RS dengan fitur keselamatan canggih yang membuat berkendara semakin aman sekaligus menyenangkan,” ungkap Billy Rabu (21-4-2022) di Senayan Jakarta.Kemudian perubahan minor desain juga ada di sektor interior dan eksterior, mulai dari New Honda LaneWatch, New Auto Headlights, serta New Walk-Away Auto Lock di eksterior. Sedangkan untuk interiornya kini dilengkapi dengan layar 7 inci Interactive TFT Meter Cluster.