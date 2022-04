Tesla Berminat Bikin Armada Taksi Otonom, Desainnya Bakalan Beda

Ekawan Raharja - 26 April 2022 15:00 WIB

CEO Tesla, Elon Musk, kembali menghadirkan ide terbarunya di sektor otomotif. Dia ingin membuat mobil yang di desain untuk taksi namun sudah dibekali dengan teknologi otonom.Penggunaan teknologi otonom ini berarti tidak ada sopir yang akan mengantarkan penumpang ke tujuan. Oleh sebab itu, mobil ini tidak akan memiliki setir maupun pedal dan diberi nama Robotaxi.



“Robotaxi akan menjadi produk yang sangat kuat. Kendaraan akan sangat dioptimalkan untuk otonom,” kata Elon Musk dikutip dari The Drive.Dari segi desain, Musk mengatakan Robotaxi akan memiliki desain yang tampak futuristik. Dia mengatakan tujuan Robotaxi Tesla adalah menghadirkan biaya 5 - 10 kali lebih rendah per mil."Ada sejumlah inovasi lain di sekitarnya yang menurut saya cukup menarik. Tapi secara fundamental dioptimalkan. Misalnya, mencoba mempertimbangkan biaya per mil atau per kilometer," ujarnya.