Akhirnya Nongol, Begini Wujud SUV Terbaru Mitsubishi yang Bakal Meluncur di GIIAS 2023

Jakarta: Mitsubishi Indonesia akhirnya menampilkan wujud asli dari The New SUV yang nantinya bakal diluncurkan secara resmi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 mendatang.Sebelumnya, sudah tersebar beberapa informasi terkait mobil ini, mulai dari desain eksterior hingga fitur-fitur yang tersemat. Termasuk empat mode berkendara yang tersedia serta Dynamic Sound Yamaha Premium hasil kolaborasi dengan Yamaha.President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), jelas Atsushi Kurita mengatakan popularitas segmen Compact SUV terus meningkat drastis. Dalam dua tahun terakhir, segmen ini tumbuh lebih dari 50 persen dengan banyak merek yang bersaing serta, dan banyak pendatang baru yang diluncurkan secara agresif."Memasuki pasar di segmen ini, Mitsubishi Motors akan berhadapan dengan kompetitor yang memiliki teknologi, model dan fitur terbaru yang menawarkan ragam pilihan yang luas untuk konsumen. Untuk menyesuaikan situasi ini, maka model compact SUV kami perlu menjadi sebuah ‘game changer’, mengikuti jejak Xpander di 2017, ketika memasuki pasar small MPV yang merupakan segmen yang paling popular di Indonesia," kata Atsushi Kurita, Senin, 31 Juli 2023 di Pondok Indah, Jakarta Selatan."Dengan pengembangan dari desain, fitur dan teknologi yang berdasar pada riset mendalam dan tes berdasarkan kebutuhan konsumen ASEAN, The New SUV datang dengan kekuatan penuh untuk dapat menjadi teman perjalanan terbaik untuk perjalanan hidup masyarakat Indonesia," lanjutnya.Mobil yang namanya masih dirahasiakan ini nantinya akan diproduksi di pabrik perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Adapun unit produksi massalnya dijadwalkan mulai dikirimkan ke konsumen Indonesia segera setelah GIIAS."Kami telah mengembangkan desain model yang serba baru ini lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan pasar compact SUV, yang telah berkembang pada beberapa tahun terakhir. Selain karakter desain yang kokoh dan bertenaga dari Mitsubishi Motors, kami mengejar desain yang lebih stylish, energik, dan berbeda dari sebelumnya,” ungkap General Manager Divisi Desain Mitsubishi Motors, Seiji Watanabe.Desain The New SUV mengusung konsep 'Silky & Solid”, desain SUV autentik yang stylish dan kokoh juga menggabungkan keanggunan dan ketangguhan. Mobil ini mewakili gaya hidup elegan namun mumpuni diajak bertualang ke alam bebas.Bagian bawah bodi mengadopsi proporsi SUV yang kokoh dan bertenaga, spatbor yang kekar mengekspresikan kelincahan, didukung ground clearance ideal yang dipadukan dengan roda 18 inci, dan ban berdiameter besar.Tampilan depan, terpampang wajah Dynamic Shield yang terdiri dari bumper kiri dan kanan serta pelindung bumper bawah yang melindungi grille depan sehingga menampilkan kesan sporty.Pada sisi bodi mobil, permukaan yang kaya dan berotot berpadu dengan fender flare yang terpahat dan garis karakter untuk mengekspresikan kekuatan dan dinamisme SUV. Dengan mengadopsi desain “T-shape” yang sama untuk lampu LED belakang yang tidak kalah garang.