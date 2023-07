Mazda Pastikan Aman Tegak Pertamax Green

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pertamina kini mengisi bensin di segmen RON 95 dengan menawarkan Pertamax Green. Varian bensin baru ini tentu mendapatkan perhatian dari produsen kendaraan, termasuk Mazda. Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, menjelaskan secara teknis aman untuk mobilnya.Bahkan dia menyebutkan untuk All New CX-60 yang baru diluncurkan pun tidak masalah menegak Pertamax Green. “Untuk bioetanol (Pertamax Green 95), sudah sesuai secara nilai kompresi dan nilai oktannya. Ini berarti kita tinggal trial untuk jarak tertentu. Tapi, secara spesifikasi dapat dipakai,” ujar Ricky di The Langham Jakarta.Dia menyebutkan CX-60 menggunakan mesin 3.300 cc, 6 silinder, turbocharged dengan teknologi mild hybrid. Rasio kompresi mesin yang tercantum di mesin ini adalah 12:1. Ricky menambahkan Pertamax Green aman digunakan tidak hanya untuk All New CX-60 saja, tapi seluruh mobil Mazda di Indonesia.Semua mobil ini mempunyai tingkat kompresi yang mirip, yaitu 12:1 atau 13:1. “Secara umum, mobil kami sebenarnya punya kompresi di antara 12-13. Harusnya bisa bioetanol jika menilai dari RON,” jelas Ricky.Pertamax Green adalah BBM yang menggunakan bahan baku terbarukan yaitu Bioetanol sebanyak 5 persen. Bensin terbaru ini memiliki kandungan RON 95.Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, menegaskan bahwa Keputusan Dirjen Migas tersebut menetapkan dan memberlakukan ketentuan standar dan mutu (spesifikasi) minyak bensin dengan angka oktan (RON) 95 (E0) dan 5 persen bahan bakar nabati jenis bioetanol (E100).Honda juga sudah memastikan bahwa mobil-mobil yang ditawarkan bisa menerima Pertamax Green. Bahkan menurut Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, perusahaan sudah akrab dengan zat bioethanol."Kalau Dengan kondisi E5 (bioethanol 5%), saat ini Mobil Honda di Indonesia sudah kompatibel dan tidak ada masalah. Kalau secara global, di luar Indonesia, sudah ada beberapa negara menggunakan bioetanol di atas 5 persen untuk beberapa modelnya," ujar Billy melalui pesan singkatnya kepada Medcom.id.