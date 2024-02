Pertamax Turbo Gandeng Sean Gelael dan Valentino Rossi di WEC 2024

(KAH)

: Langkah besar diambil oleh Pertamax Turbo guna menancapkan diri di persaingan global dengan berpartisipasi mendukung talenta otomotif nasional Sean Gelael dan legenda balap internasional Valentino Rossi dalam salah satu kejuaraan balap mobil bergengsi di dunia, FIA World Endurance Championship (WEC) pada kalender balap 2024.Pertamax Turbo sebelumnya telah mendukung talenta otomotif kebanggaan Indonesia, Sean Gelael sejak tahun 2016 di GP2 sampai dengan tahun 2023 dan kini kembali mengikat kontrak Sean Gelael bersama Valentino Rossi, dimana keduanya nanti bernaung di W Racing Team (WRT) dalam FIA WEC 2024 dikelas LMGT3 (GT3). Pertamax Turbo akan menjadi sponsor penuh Sean, Vale, dan Team WRT, di mana mereka nanti akan mengendarai mobil BMW M4 GT3.“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pertamax Turbo dan Pertamina yang telah mendukung saya sejak 2016 saat masih berkarier di Formula 2. Di FIA WEC, tahun ini saya tetap bersama Team WRT karena tim ini sudah seperti keluarga dan yang terpenting adalah tim teknis mereka senantiasa mampu melahirkan mobil juara," kata Sean.<"Kelas GT3 memang baru bagi saya, tapi saya punya Team WRT yang hebat dan rekan setim Augusto Farfus yang berpengalaman, ditambah pebalap sedinamis Darren Leung. Saya tak sabar untuk segera memulai musim 2024 dan meraih hasil bagus,” tukasnya.Walau berada dalam satu tim, namun Sean dan Vale tidak mengendarai mobil yang sama. Sean akan mengendarai mobil nomor 31 bersama pebalap asal Brasil, Augusto Farfus, dan pebalap Inggris, Darren Leung. Sementara itu Vale dengan nomor kebesarannya, 46, bakal ditemani oleh Maxime Martin (Belgia) dan Ahmad Al-Harthy (Oman). Bagi Sean (27), ini adalah tahun keempatnya di FIA WEC dan tahun ketiga bersama WRT. Prestasi hebat Sean adalah ketika membuat sejarah beruntun bagi Indonesia. Pertama, menjadi pebalap pertama yang naik podium (P2) di 24H of Le Mans 2021.Lalu, menjadi pebalap Indonesia pertama yang mampu memenangi balapan FIA WEC, tiga kali pada musim 2022. Selain itu, Sean juga dua kali menjadi runner-up dunia kelas LMP2 pada 2021 dan 2022. Itu adalah pencapaian tertinggi bagi seorang pebalap Indonesia di ajang yang diakui oleh FIA.Sementara itu bagi Vale yang sebentar lagi menginjak usia 45, ini adalah tahun pertamanya tampil semusim penuh di FIA WEC. Selepas pensiun namun namanya tetap melegenda sebagai jawara MotoGP pada 2021, Vale langsung banting setir mengikuti balap ketahanan mobil di Eropa pada 2022. Berulangkali podium ia rasakan bersama Team WRT dan mobil BMW M4 GT3.“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pertamax Turbo dan Pertamina karena mereka mendukung saya bukan hanya di FIA WEC ini, namun juga di tim MotoGP saya, Pertamina Enduro VR46. Bagi saya, Sean adalah teman baik. Memang kami satu tim dan berbeda mobil, tapi kami tetaplah bersahabat dan bisa saja share data," ujar Vale."Intinya, saya sangat senang satu tim dengan Sean. Tahun ini saya tampil semusim penuh di FIA WEC dan itu sangat menantang. Banyak pebalap dan mobil bagus berkompetisi di sini, jadi levelnya pastilah tinggi. Untuk race yang saya tunggu tentu saja 24 Hours of Le Mans,” pungkasnya.Sean dan Vale bahkan pernah bahu membahu di Team WRT 46 saat meraih podium 24H Dubai 2023. Itu tentu pencapaian luar biasa mengingat keduanya belum pernah menjadi rekan setim sebelumnya. Livery mobil BMW M4 GT3 yang digunakan masing-masing oleh Sean dan Vale di FIA WEC akan diperlihatkan ke publik di booth Pertamina dalam rangkaian Indonesia International Motor Show (IIMS) di Jakarta International EXPO, Kemayoran, pada 15-25 Februari 2024.FIA WEC 2024 digelar dalam delapan putaran dan dimulai di Losail, Qatar, pada 2 Maret. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan dukungan Pertamina Patra Niaga menggandeng Sean Gelael dan Valentino Rossi sebagai Brand Ambassador Pertamax Turbo adalah upaya mendorong dan memperkenalkan Pertamax Turbo sebagai bahan bakar kelas dunia. Tidak hanya memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi dan menjadikan mesin lebih bertenaga, Pertamax Turbo juga harus dikenal sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan.“Pada hari ini kami sangat bangga. Pertamax Turbo akan digaungkan oleh Sean Gelael, talenta otomotif Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa di kancah balap internasional, serta Valentino Rossi, legenda balap yang dikenal berbagai generasi. Harapannya, baik Sean dan Vale bisa meraih podium pada musim ini,” terang Riva.Pertamax Turbo menurut Riva secara kualitas RON 98-nya mampu bersaing dengan bahan bakar yang digunakan dalam ajang balap ataupun memenuhi kebutuhan bahan bakar sports car. Pertamax Turbo tidak hanya memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin teknologi tinggi namun juga menurunkan emisi karena sudah setara standar EURO 4, keuntungan lainnya adalah Pertamax Turbo ini sangat efisien dari segi konsumsi bahan bakarnya.“Pertamax Turbo ini adalah bukti nyata bahan bakar kelas dunia yang mengedepankan performa kendaraan sekaligus ramah lingkungan. Saat ini Pertamax Turbo tersedia di seluruh SPBU Pertamina termasuk di Green Energy Station (GES), SPBU yang mendukung energi bersih dan ramah lingkungan dengan penggunaan PLTS untuk operasionalnya. Pertamax Turbo dan GES ini merupakan wujud komitmen kami mendukung cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission 2060,” tukas Riva.