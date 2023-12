Planet Sports Lebarkan Sayap

Advertisement

(ASM)

: Planet Sports sebagai peritel olahraga terkemuka meresmikan store pertamanya di kawasan Tangerang Selatan yang berlokasi di Bintaro Jaya Xchange Mall 2 Lantai GF. Mengusung konsep full sport experience, Planet Sports Asia Bintaro Jaya Xchange Mall 2 memberikan pengalaman lebih dari sekadar berbelanja kepada pelanggan, khususnya yang berdomisili di wilayah Tangerang. Dengan luas total area 1.404 meter persegi, Planet Sports Asia menghadirkan berbagai zona kategori olahraga, antara lain Running, Home Fitness, Golf & Simulator, Yoga & Studio, Lifestyle, Kids, Create Your Own, Swim & Court, Basketball, Outdoor & Adventure, Launch Zone, dan Aetrex.Kepada rekan-rekan media, Panji Cakrasantana selaku General Manager Marketing MAA Sports menjelaskan, “Dibukanya store baru ini sebagai bukti komitmen Planet Sports dalam menyediakan pilihan perlengkapan olahraga unggul bagi para pegiat olahraga. Selain itu, kami juga melihat meningkatnya kesadaran dan minat akan olahraga serta gaya hidup sehat warga Tangerang Selatan dengan banyaknya agenda olahraga yang diselenggarakan serta komunitas sports enthusiasts di area ini. Untuk menjawab kebutuhan pasar, kini store kami hadir dengan lokasi lebih dekat dan pilihan produk lengkap yang mendukung kebutuhan olahraga serta gaya hidup sehat di Tangerang Selatan,” ungkap Panji.Tangerang Selatan menjadi lokasi potensial ditandai dengan maraknya sejumlah acara olahraga yang diselenggarakan di kawasan ini. Salah satunya adalah gelaran Planet Sports Run 2023 yang diselenggarakan di ICE BSD pada 10 Desember 2023, sebuah langkah menuju hidup aktif dan sehat serta menjadikan olahraga, terutama lari, sebagai aktivitas menyenangkan bagi setiap orang.Ditemui di acara sama, Melanie Putria (Public Figure dan Sport Enthusiast) mengungkapkan antusiasmenya. “Sebagai sport enthusiast, dalam keseharian aku melakukan cukup banyak olahraga. Jadi aku butuh satu store yang bisa menjawab banyak kebutuhan olahragaku. Aku selalu berharap ada store yang bisa one stop shopping, sehingga nggak perlu lagi repot cari barang yang dibutuhkan. Karena selain varian, aku juga butuh kualitas dan inovasi. Dan itu semua bisa aku temukan di Planet Sports. Aku happy banget Planet Sports buka store baru di Bintaro Xchange Mall 2, sehingga bisa memfasilitasi dan memenuhi akses kebutuhan olahraga warga Tangerang Selatan yang mager ke pusat kota Jakarta,” kata Melanie.Konsep full sport experience yang dihadirkan Planet Sports tidak hanya fokus pada kategori olahraga, tetapi juga pada gaya hidup. “Konsep full sport experience maksudnya adalah kami memberikan pengalaman lebih dari sekadar berbelanja kepada pelanggan. Artinya adalah pelanggan tidak hanya berbelanja tapi mereka juga bisa merasakan pengalaman olahraga secara langsung dengan menggunakan fasilitas dan produk kami di berbagai zona olahraga dan lifestyle yang kami hadirkan. Kami juga menyadari masyarakat tidak hanya membutuhkan kualitas dan style terkini tetapi juga personalisasi. Untuk itu kami menghadirkan zona ‘Create Your Own’ dimana pelanggan dapat melakukan custom design pada produk pilihannya sehingga lebih personal,” jelas Panji.Sebagai bagian dari PT MAP Aktif Adiperkasa,Tbk (anak perusahaan dari PT Mitra Adiperkasa) yang terdaftar di dalam Top 100 Global Sporting Goods Retailers & No.1 di Asia Tenggara, Planet Sports mengusung merek-merek olahraga kelas dunia seperti Adidas, ASICS, Converse, Hoka One One, New Balance, Nike, Puma, Reebok, Skechers, dan masih banyak lagi. Hadir sejak tahun 1999, hingga kini sudah ada 33 store Planet Sports yang tersebar di Indonesia.“Kami berharap dengan hadirnya Planet Sports Bintaro Xchange Mall 2 dapat menjangkau kalangan lebih luas lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pecinta olahraga ataupun penggemar sport-street fashion akan perlengkapan alat olahraga dan sport fashion apparels berkualitas dari merek-merek kelas dunia. Selain itu, Planet Sports ingin terus menghadirkan pengalaman berbelanja dengan berbagai jenis pilihan olahraga tepat serta melayani semua pecinta olahraga dari berbagai tingkatan, mulai dari pemula hingga profesional,” tutup Panji.