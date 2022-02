Ting! Roberto Carlos Kembali Merumput di Tim Sunday League

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Legenda sepak bola Roberto Carlos kembali merumput usai pensiun tujuh tahun lalu. Namun, mantan pemain Real Madrid itu tidak bermain untuk klub profesional, ia akan membela tim Pub Bull In The Barne United yang bermain di Sunday League.Bull In The Barne United berhak mendapat jasa peraih Piala Dunia 2002 bersama tim nasional Brasil itu setelah memenangkan undian eBay Dream Transfer. Roberto Carlo akan bermain untuk Bull In The Barne United pada bulan Februari ini.“Resmi! The Man, The Myth, The Legend akan bergabung dengan Bull In The Barne United untuk satu pertandingan sepak bola yang luar biasa. Berani saya katakan ini transfer Sunday League terbaik dalam sejarah. Selamat datang di Shrewsbury! Selamat datang di Bull!,” tulis akun Twitter @BITBUnited, seperti dilihat Medcom.id, Selasa, Februari 2022.Dilansir dari Reuters, pencetak gol free kick spektakuler ke gawang Prancis itu akan bermain sebagai pemain pengganti. Meski begitu, pria 48 tahun itu tetap senang menyambut pertandingan tersebut. Ia pun mengaku sudah siap mengikuti latihan.“Saya kembali ke lapangan dan bangga bisa bergabung dengan Bull In The Barne United. Menantikan pelatihan dan bacon butty! VAMOS!,” tulis Roberto Carlos dalam unggahan video di akun Instagram resminya @oficilarc3.Dalam unggahan tersebut terlihat Roberto Carlos mengenakan jersey Bull In The Barne. Uniknya, peraih empat titel juara Liga Spanyol bersama Real Madrid itu pamer gigi dan dibarengi suara “Ting” di akhir video.Pemain sayap kiri yang di Winning Eleven PS 1 haram dijadikan sebagai striker ini oleh kalang gamers ini akan mengenakan nomor punggung tiga. Nomor tersebut juga ia kenakan ketika membela Los Blancos.(Roberto Carlos akan mengenakan nomor punggung tiga foto:Manajer sekaligus penjaga gawang Bull di Barne United Bull In The Barne, Ed Speller, tidak menyangka akan bermain bersama dengan sang legenda.. Ia mengatakan Roberto Carlos adalah inspirasi bagi banyak pemain sepak bola.“Rahang saya benar-benar jatuh ketika kami mengetahui Bull di Barne memenangkan Dream Transfer dan dia akan bermain bersama tim di Shrewsbury,” ungkap Ed Speller seperti dikutip dari Birmingham Mail.